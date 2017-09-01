Spor camiasından Kurban Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri Kurban Bayramı sebebiyle kutlama mesajı yayımladı.

Mesajlarda şu ifadeler yer aldı;

FUTBOL FEDERASYONU

Aile ve millet olarak etrafında birleştiğimiz sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi vazgeçilmez değerlerin pekiştiği bir Kurban Bayramı\'na daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.

Birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından Kurban Bayramı\'nın tüm insanlığa, barış ve huzur getirmesini diliyor; futbol ailemizin ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN

Milli ve dini duygularımızın öne çıktığı, sevgi ve saygı bağlarımızın güçlendiği bayramlar, toplumumuzu birleştici özel günlerdir

İnançlarımızın, örf ve adetlerimizin sergilendiği bayramların, ailemiz, dostlarımız, komşularımız ile olan bağımızı güçlendirmesi ülkemizin geleceği için son derece önemlidir.

Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte tüm Camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı\'nı kutluyorum.

GALATASARAY

Milli ve dini bayramlarımız, kırgınlıkların, küslüklerin, ayrılıkların unutulduğu günlerdir.

Bugün başlayan Kurban Bayramı\'nın da bu vesileyle ülkemizdeki birlik, bütünlük, karşılıklı sevgi, saygı ve huzur ortamına katkı sağlamasını diler; tüm ulusumuzun ve İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.

FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM

Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; ülkemize, Büyük Fenerbahçe Ailemize, Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci üyelerimize, taraftarlarımıza, birlik ve beraberlik içinde, neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim.

İSTANBUL / DHA