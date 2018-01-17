Spor camiası, Isparta'da şehit olan 3 askerimiz için başsağlığı mesajları paylaştı

İSTANBUL,(DHA)

Eskişehir\'den eğitim amaçlı kalkan askeri uçağın Isparta\'nın Yalvaç bölgesinde düşmesi sonucu şehit olan 3 askerimiz için federasyonlar ve kulüpler başsağlığı mesajı paylaştı.

Mesajlarda şu ifadeler yer aldı;

TFF: \"ACIMIZ BÜYÜK\"

\"Eskişehir\'den eğitim amaçlı kalkan askeri uçağın Isparta Yalvaç\'ta düştüğünü ve kazada 3 askerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak şehit askerlerimize Allah\'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz.\"

FENERBAHÇE: \"ULUSUMUZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ\"

\"Isparta\'nın Yalvaç İlçesi\'nde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotumuz ve 1 teknisyenimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, başta kederli aileleri ve yakınları olmak üzere tüm Ulusumuza başsağlığı diliyoruz.\"

BEŞİKTAŞ: \"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN\"

\"Eskişehir 1\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen ile kalkış yapan CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatının kesilmiş olduğunu, arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağın enkazına ve üç askerimizin naaşlarına ulaşıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Elim kaza sonucunda şehit olan askerlerimize Allah\'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne, yakınlarına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı dileriz.\"

GALATASARAY: \"MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ\"

\"Isparta\'nın Yalvaç ilçesindeki uçak kazasında şehit olan 3 askerimize Allah\'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.\"

ATİKER KONYASPOR: \"BAŞIMIZ SAĞOLSUN\"

\"Isparta\'da askeri nakliye uçağı düştü. İki pilot ve bir teknisyenden oluşan askeri mürettabatımız şehit oldu. Aziz milletimizin başı sağolsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.\"

TRABZONSPOR: \"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH\'TAN RAHMET DİLİYORUZ\"

\"Isparta\'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü mevkiinde düşen askeri uçakta hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet diliyoruz.\"