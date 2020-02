Spor camiası 19 Mayıs'ı kutladı

İSTANBUL,(DHA) - Federasyonlar ve spor kulüpleri, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı\'nı resmi sitelerinden yaptıkları açıklamalarla kutladı.

TFF: \"19 MAYIS ATATÜRK\'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN\"

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden \'19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun\' başlığıyla yaptığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

\"Ulusal kurtuluş mücadelesinin ilk adımını 19 Mayıs 1919\'da Samsun\'a çıkarak atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları kazandıkları zaferler ile kurdukları Cumhuriyetimizi, onu koruyacak ve kollayacak genç nesillere emanet etti. Atatürk\'ün, \"Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim\" ve \"Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur\" sözleri ışığında Federasyonumuz Türk sporunun gelişimi için gençlere her türlü imkânı sunmaya devam edecektir. Atatürk\'ü anma günü olarak da kutladığımız bu tarihi günün 99. yıldönümünde; aziz milletimize bu eşsiz vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla yad ediyor; tüm gençlerimiz ve ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı\'nı kutluyoruz.\"

HİDAYET TÜRKOĞLU\'NDAN 19 MAYIS MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Türkoğlu\'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

\"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun\'a çıkışının 99\'uncu yıldönümünü yurdumuzun her köşesinde gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Toplumumuzun geleceğe yönelik umutlarını emanet ettiğimiz gençlerimizin, çağdaş ve yükselen Türkiye için var gücüyle çalışacağına inanıyoruz. Sporun, gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişiminin yanı sıra takım bilincinin aşılanmasında büyük katkı sağlayacağını biliyoruz. Ayrıca; Türkiye Basketbol Federasyonu olarak her gencimizin sporla tanışabilmesi ve sporcularımızın hem ülkemizin dört bir yanında hem de uluslararası platformlarda yer alabilmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; bu cennet vatanımız uğruna canını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve Milletimizin 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı\'nı gönülden kutluyorum.\"

TVF: \"19 MAYIS ATATÜRK\'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN!\"

Türkiye Voleybol Federasyonu\'nun 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı meajında şu ifadeler yer aldı: \"Türk milletine bağımsızlığı, çağdaşlığı ve demokrasiyi getiren kutlu zaferimiz Kurtuluş Savaşı\'mızın kıvılcımlarının başladığı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ulusuna inancı ve kararlılığı ile Samsun\'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919\'un 99\'uncu yıldönümünü yaşıyoruz. Bu anlamlı günü Türk Gençliği\'ne armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; Ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı\'nı kutluyoruz.\"

GALATASARAY: \"19 MAYIS ATATÜRK\'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINI KUTLUYORUZ\"

Galatasaray, \'19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını Kutluyoruz\' başlığıyla paylaştığı mesajında, \"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 günü Samsun\'da başlattığı özgürlük hareketi ile ulus egemenliğine dayanan tam bağımsız bir Türkiye\'nin temellerini atmış ve bu hareket, milletimizin azim ve kararlılıkla yürüttüğü milli mücadele ile zaferle taçlanmıştır. Atamız, \'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz\' sözleriyle milli mücadele sürecinin başladığı bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan etmiş ve ulusumuzun geleceğine; Türkiye Cumhuriyeti\'ni çağdaş uygarlık düzeyine taşıma, birlik ve beraberlik düşüncesini gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu vermiştir.

Türk milleti olarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün bizlere vermiş olduğu bu sorumluluk ve göreve sahip çıkmak hepimizin en ulvi görevidir. Bu bağlamda Büyük Önder Atatürk\'ün Samsun\'a ayak basışının 99. yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ay-yıldızlı bayrağın dalgalandığı toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizin hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor; başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı\'nı kutluyoruz\" ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE: \"19 MAYIS ATATÜRK\'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN\"

Fenerbahçe\'nin resmi siteden yaptığı kutlama paylaşımı şu şekilde: \"Aziz Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi, gurur kaynağımız Kurtuluş Savaşı\'nın başlangıcı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ulusuna inancı ve kararlılığı ile Samsun\'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919\'un 99. yıldönümünü yaşıyoruz. Bu anlamlı günü, bağımsızlık ve çağdaşlığın yılmayacak bekçileri olarak gördüğü Türk Gençliği\'ne armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; Ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı\'nı kutluyoruz.\"

BEŞİKTAŞ BAŞKANI ORMAN\'DAN 19 MAYIS KUTLAMASI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: \"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ün, 19 Mayıs 1919\'da Samsun\'da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin 99\'uncu yılının coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyet\'e yaraşır yepyeni bir neslin zihinsel ve bedensel eğitiminde, Türk sporunun gelişiminde daima Ata\'sının hizmetinde olan camiamız için Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilen bugün, çok daha anlamlı ve gurur verici bir tarihtir.

19 Mayıs\'ı Türkiye\'ye armağan eden en büyük Beşiktaşlı Atatürk\'tür; 19 Mayıs\'ı, Gençlik ve Spor Bayramı\'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni\'nin 1935 yılında kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında \'19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı\' büyük bir coşkuyla, büyük bir onurla nesillerden nesillere kutlanmaya devam etmektedir. 1981 yılından bu yana \'Atatürk\'ü Anma Günü\' olarak da kutlanan bu anlamlı günde; Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı\'nı coşkuyla kutlarken, Ulu Önderimiz Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum.\"

TRABZONSPOR: \"19 MAYIS ATATÜRK\'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN!\"

Trabzonspor, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için resmi sitesinden yaptığı paylaşımda, \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 19 Mayıs 1919\'da Samsun\'da başlattığı Kurtuluş mücadelesi, Türk milletinin tam bağımsız bir Cumhuriyet yolunda yürüyüşünün ilk adımıdır. Bu uzun ve çetin yürüyüşün sonunda, aziz ulusumuzun vatan sevgisi ve gösterdiği eşsiz fedakarlıkla 29 Ekim 1923 günü Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş; ve 19 Mayıs günü yakılan meşalenin ışığında kuşaklar boyunca Cumhuriyetimiz yükseltilmiş ve korunmuştur. Atatürk, inancın ve mücadelenin ilk fişeği olan bu kutlu günü; gençlere ve sporun toplumsal yaşamdaki önemini atlatmak için özellikle; sporcu gençlere hediye etmiştir. Dolayısıyla Trabzonspor Kulübü olarak bu bayram, bizim bayramımızdır; spor kulüplerinin, spora gönül vermiş gençlerin bayramıdır. Bizler, Atatürk\'ün izinde yürümeye devam eden bir kulüp olarak başta spor kamuoyu olmak üzere gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı\'nı kutluyoruz\" ifadelerine yer verdi.

BURSASPOR: \"19 MAYIS ATATÜRK\'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN\"

Bursaspor\'un 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı kutlma mesajında şu mesajlar yer aldı: \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü Türkiye Cumhuriyeti\'ni geleceğe emin adımlarla taşıyacağına inandığı Türk gençlerine armağan etmiştir. Bu vesile ile vatan ve millet uğruna büyük fedakarlıklar göstererek bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e bütün şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize şükranlarımı sunar, Atatürk\'ün büyük güven duyduğu gençlerimize ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi için yapmış oldukları çalışmalarda üstün başarılar dileriz.\"

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: \"19 MAYIS ATATÜRK\'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN\"

Medipol Başakşehir, sosyal medya hesabından paylaştığı görselle birlikte, \"19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun\" mesajını yayımladı.