Spor basınında transfer haberleri

FANATİK: Kartal\'dan çifte bomba

FOTOMAÇ: Chelsea\'den Fenerbahçe\'ye

HÜRRİYET: Alan, Antalya kampına yetişemiyor

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de ilk yarı geride kalırken, kadrolarına takviye yapmak isteyen kulüpler 4 Ocak 2019\'da başlayacak olan ara transfer tescil dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

FANATİK: Kartal\'dan çifte bomba

Siyah-beyazlılar, aradığı stoperi İtalya\'da buldu. Milan\'da forma giyen Cristian Zapata ile anlaşmaya varıldı. Ayrıca yönetim, kaleci arayışlarına da son verdi. Kara Kartal, Fulham\'a gönderdiği eski kalecisi Fabri\'yi tekrar takıma kazandırmak için harekete geçti.

FOTOMAÇ: Mirin operasyonu

Hem stoper hem de sağ bek arayan Kartal, iki bölgede de oynayan PSV Eindhoven\'dan Isimat-Mirin\'i listesine kattı.

FENERBAHÇE

FANATİK: Tolgay\'da sıkı pazarlık

Beşiktaş\'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan\'la bir süredir yakından ilgilenen Fenerbahçe, yıldız futbolcunun siyah-beyazlıların kamp kadrosuna alınmaması sonucu yeniden harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Ozan Tufan artı 1,5 milyon Euro\'luk teklifle Kartal\'ın kapısını çaldı ve yanıt beklemeye başladı.

FOTOMAÇ: Chelsea\'den Fenerbahçe\'ye

Geçen hafta Londra\'ya giderek Fabregas için Chelsea ile görüşen ali Koç\'un aynı takımın Fransız santrforu Oliver Giruod\'u kiralamak için de nabız yokladığı belirlendi.

\"Emre\'de yeni hamle\"

Emre Mor\'u kiralamaya çalışan Fenerbahçe, Celta Vigo\'nun genç oyuncuyu bonservisiyle satmak istemesi üzerine, yeni bir teklif sunarak kiralama süresini 18 aya çıkaracak.

GALATASARAY

FOTOMAÇ: Garry\'nin yerine Trezeguet

Galatasaray, Al İttihad\'a sattığı Garry Rodrigues\'in boşluğunu Kasımpaşalı Trezeguet ile doldurmak için kolları sıvası. Fatih Terim\'in çok istediği Mısırlı yıldız için Kasımpaşa\'ya cazip bir teklif sunulacak.

HÜRRİYET: Alan, Antalya kampına yetişemiyor

Çin Kulübü Guangzhou ile Dubai kampına katılacak olan Alan, burada hocasıyla görüştükten sonra imza atmaya gelecek.

FANATİK: Galatasaray\'dan Ada çıkarması

Sarı-kırmızılılar, stoper transferi doğrultusunda Manchester City\'den Mangala\'yı gözüne kestirdi. İngiltere çıkarmasına hazırlanan Aslan\'ın gündeminde City\'den iki de genç yetenek var.

TRABZONSPOR

FANATİK: Trabzon\'da Mbia geri dönüyor

Onazi sakatlanınca yerine ön libero aramaya başlayan Trabzonspor, eski oyuncusu Mbia\'yı gündeme aldı. 32 yaşındaki oyuncunun, Toulouse\'le bonservis sorununu çözmesi bekleniyor.

KASIMPAŞA

FOTOMAÇ: Kasımpaşa\'dan transfer şov

Paşa, Sarpsborg ile Beşiktaş maçında 1 gol, 1 asist yapan 20 yaşındaki sol kanat Heintz ile 3.5, Stuttgart\'tan sol açık Azad Toptik ile 2.5 yıllık imza attı.

GÖZTEPE

FANATİK: Göztepe\'den Eren bombası

Göztepe, Galatasaray\'da bileti kesilen Eren Derdiyok\'a talip oldu. Yıldız golcünün menajeriyle hemen temas kurulurken, sarı-kırmızılılar bu transferde kesenin ağzını açtı.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

FOTOMAÇ: Diabete yiğidoya

Fransızlar, kırmızı-beyazlıların Fenerbahçe\'nin de ilgilendiği 23 yaşındaki sol açık için önemli mesafe kat ettiğini yazdı. Malili futbolcu, sağ açık ve forvet de oynuyor.

