Spor Bakanlığı Müşavirliğine atanan Rıza Kayaalp Gezi tweet'leri nedeniyle men cezası almıştı

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Spor Bakanlığı Müşavirliği'ne milli güreşçi Rıza Kayaalp atandı.

Rıza Kayaalp Taksim Gezi Parkı eylemleri sırasında attığı tweet’ler nedeniyle FILA'dan ceza alan bir isim. Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği FILA 2013 yılında Rıza Kayaalp’e ırkçı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle 6 ay müsabakalardan men cezası verdi.

Rıza Kayaalp o dönemde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda gösterilerin 'Ermeni işi' olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinin yanı sıra, Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanan Hamza Yerlikaya da o dönem Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak Rıza Kayaalp'in, FILA'nın cezasıyla ilgili "Rıza'nın durumu, mahkeme süreci devam eden birinin tutuklu yargılanmasına benziyor. Elde belge yok, bulgu yok, taraf yok, resmi kayıt yok ama ceza veriyorsun. Burada bir hukuksuzluk var. Çocuğumuzun yaptığı bir ırkçı söylem yok. İkinci ve üçüncü şahıslar tarafından atılmış tweetler var. Tabii o da belli değil" dedi.