Spor Bakanı Suat Kılıç'a 'görevi kötüye kullanma' davası

Hava Sporları Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Nihat Ermihan'ın, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç hakkında 'görevi kötüye kullanmak'tan dava açacağı öğrenildi.

7 Şubat 2013 tarihinde yapılan Hava Sporları Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Nihat Ermihan'ın, Suat Kılıç tarafından başkanlık ataması yapılmamıştı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu, GSGM Merkez Danışma Kurulu kararıyla, iki federasyonu da Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'na bağlamıştı.

Ermihan, ataması bakan tarafından yapılmayınca yürütmeyi durdurma kararı ile 18 Eylül tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na dava açtı. Ermihan'ın, Ankara 6. İdare Mahkemesi'ne 2013/1440 sayılı dosya ile açılan davaya ek olarak Bakan Suat Kılıç'a görevini kötüye kullanmaktan dava açacağı belirtildi.

Nihat Ermihan'a iletilen resmi evrakta, "Türkiye Hava Sporları Federasyonu 25.09.2013 tarih ve 6188 sayılı Bakanlık Olur'u ile Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesine spor dalı olarak bağlanmıştır" denildi. Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanlığı Seçim Yönetmeliği'nin 10'uncu maddesinde, "Yapılan seçim sonucunda en çok oyu alan aday, genel müdürün teklifi, bakanın onayı ile federasyon başkanı olarak göreve başlatılır' denilmesine rağmen ataması yapılmayan Ermihan, 'Bakan tarafından böyle bir karar alınması çok manidardır' dedi.

Nihat Ermihan yaptığı açıklamada, 'Bu olayı öğrendiğimde yurt dışındaydım. Burada çok önemli bir nokta var. 18 Eylül'de yürütmeyi durdurmak için Spor Bakanlığı'na açtığım davanın hemen ardından böyle bir karar alınması çok manidardır. Bizim federasyonumuzun lağvedilerek Gelişmekte Olan Spor Federasyonu'na bağlanması da manidardır. Yönetmelik bu kadar açık ve sarih olmasına rağmen bakan tarafından onaylanmaması anlaşılır ve kabul edilebilir bir durum değildir. Havacılık camiamız bu kararla şoka uğradı. Kulüplerimiz şaşkın. Havacılık sporu bu davranışla çok büyük bir sekteye uğramıştır' diye konuştu.