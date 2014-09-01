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Spor Bakanı Kılıç: Cemaat yurtlarının yüzde 50'sini boşaldı

Bakan Kılıç, cemaat evlerinde ve yurtlarında kalan öğrenciler için 'Ayrılanların şu an tam sayısını bilmek mümkün değil ama gelen raporlara göre, cemaat yurtları yaklaşık olarak yüzde 50 boşaldı' dedi

01 Eylül 2014 13:23

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kredi Yurtlar Kurumu'nun kapasitesi hakkında bilgi verdi. Bakan Kılıç, cemaat yurtlarında ve evlerinde kalan öğrencilerin de buralardan ayrıldıklarını belirterek “Ayrılanların şu an tam sayısını bilmek mümkün değil ama Mart ve Nisan ayında bize gelen raporlara göre, cemaat yurtları yaklaşık olarak yüzde 50 boşaldı” şeklinde konuştu.

Kübra Kara’nın Yeni Şafak’ta yer alan haberine göre Kılıç, geçen yıla oranla, önümüzdeki öğretim yılında, KYK yurtlarında önemli kapasite artışı yaşandığını ifade eden Bakan Kılıç, '2015 yılında kapasiteyi yüzde 50 artıracağız. Biz 2002 yılında hükümeti devraldığımızda yatak kapasitesi 180 binlerdeydi. Şu anki kapasite ise 350 bin civarında. Yılsonu itibarıyla Allah nasip ederse biz bütün özel yurt kapasitesi kadar KYK'da kapasite artırımına gitmiş olacağız. Bu zaten kendi içerisinde birçok şeyi karşılayacak' şeklinde konuştu.

 

‘Kopuş sürüyor’

 

Özellikle Mart ayından sonra KYK'ya talebin daha da arttığını belirten Bakan Kılıç, cemaatten de öğrencilerin KYK ya da özel yurtlara yerleştiğini söyledi. Cemaat evlerinden ve yurtlarından yaşanan ayrılmaya değinen Bakan Kılıç, “Türkiye'deki özel yurt kapasitesi 200 bin civarında. Bunun içerisinde cemaat yurtları da dahil. Özel yurtlar Milli Eğitim Bakanlığı denetiminin altında. Bunun aşağı yukarı 100 bini kullanılıyordu. Geçtiğimiz Mart ve Nisan ayında cemaat yurtlarından ayrılan öğrenciler, KYK yurtlarına ve özel yurtlara yerleştiler. Cemaat yurtlarından ayrılanların şu an tam sayısını bilmek mümkün değil ama Mart ve Nisan ayında elimize gelen raporlara göre, cemaat yurtları yaklaşık olarak yüzde 50 boşaldı” ifadelerini kullandı.

AKP ile Türkiye'de yaşanan gelişimlere değinen Kılıç, “Bir zamanlar hayal denilen birçok şey, artık gerçek. Yeni Türkiye adım adım oluştu ve değişim, reform sürekli yaşanan bir süreç oldu” dedi.

 

‘Krizler yaşanmadı’

 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha önce hep krizler yaşandığını hatırlatan Kılıç şöyle “Biz bir haftada AKP olarak genel başkan değişikliğine gittik, kongremizi yaptık aynı zamanda eski cumhurbaşkanımız, görevini yeni cumhurbaşkanımıza devretti. Yeni cumhurbaşkanımız, yeni başbakana hükümeti kurma görevini verdi, hükümet kuruldu. Bundan belki birkaç yıl önce bu süreci söylesek, istişarelerle partinin kendi iç mekanizmalarının hayata geçirilmesiyle bunlar gerçekleşecek deseydik, 'olmaz öyle bir şey' derlerdi” şeklinde devam etti.

 

 

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