Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 'Avrupa Süper Ligi' açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasına ilişkin, "Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum" dedi.

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Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan “katılımcılık” ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum."