Futbolun gündemi Avrupa Süper Ligi; kulüpler ne istiyor, UEFA ve eski futbolcular ne diyor?

Avrupa’da 12 büyük kulübün ortak açıklamasıyla Avrupa Süper Ligi’nin kurulması resmen gerçekleşti. UEFA, azınlık bir grubun sürekli kendini çıkarları için hareket ettiğini vurgularken, Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez, projenin futbola hizmet ettiğini savundu. İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcuları ise Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını "utanç verici" olarak yorumladı.



İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid; İngiltere'den Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur; İtalya'dan ise Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı duyuruldu.

Yapılan açıklamada kısa süre içerisinde başlaması planlanan oluşuma 3 kulübün daha dahil olacağı belirtildi. 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği Süper Lig’de, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi.

Avrupa Süper Ligi'nin formatı nasıl olacak?

Katılım sağlayan 20 takım, 2 gruba ayrılacak ve deplasmanlı lig usûlü uygulanacak. Ağustosta başlayacak turnuvada grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi.

Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.

Grup aşamasının ardından sonra 8 takım eleme turu oynayacak ve şampiyon belirlenecek. Maç takvimi için hafta içi planlaması yapılırken ve takımlar kendi liglerine de devam edecek.

Ortak açıklamada, erkekler ligi kurulduktan sonra bir Kadınlar Süper Lig yarışmasının da başlatılmasının planlandığı belirtildi.

UEFA ve ligler ne söyledi?

UEFA, Premier Lig, La Liga ve Serie A yönetimleri ortak bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüplerin UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edileceği duyuruldu.

UEFA tarafından yayımlanan açıklama şöyle: "Avrupa Süper Ligi'nin yaratılmaya çalışıldığını duyduk. Bu gerçekleşirse bu komik projeyi durdurma çabalarımızda birleşik kalacağız. Futbol toplumunun dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde birkaç kulübün kendi çıkarlarına dayanan bir projedir bu.

Bunun olmasını önlemek için hem adli hem de sportif olarak her seviyede bizim için mevcut olan tüm önlemleri alacağız. Futbol açık maçlara ve spor liyakatine dayanır, başka bir şekilde olamaz.

Daha önce FIFA ve altı Federasyon tarafından açıklandığı gibi, ilgili kulüplerin yerli, Avrupa veya dünya düzeyinde başka herhangi bir Yarışmada oynaması yasaklanacak ve oyuncuları milli takımlarını temsil etme fırsatından mahrum bırakılacak.

Bu senaryoya imza atmayı özellikle Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür ederiz. Böylesine bir projeye karşı savaşımızda bize katılmak isteyen futbol aşıklarına, taraftarlara ve politikacılara çağrı yapıyoruz. Azınlık bir grup, uzun süredir sadece kendini düşünmekte ısrar ediyor. Artık yeter!"

FIFA ise yaptığı açıklamada, uluslararası takvime ve değerlere karşı olan, Avrupa'da kopuk ve kapalı bir lig düşüncesine karşı olduklarını, her zaman dünya futbolunda birliktelikten yana olduklarına dikkat çekildi.

Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez

Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez ne dedi?

Avrupa Süper Ligi'nin (The Super League) ilk başkanı Real Madrid'in de başkanı olan Florentino Perez oldu. Perez, birliğin kurulmasından sonra ilk açıklamalarını yaptı

Perez, “Bu projeyle birlikte futbolun her seviyesine yardımcı olacağız. Bu oyunu doğru noktalara taşımayı hedefliyoruz. Tutkusu futbol olan taraftara karşı sorumluluğumuz çok büyük” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Futbol için yıkıcı olacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Avrupa Süper Ligi’nin futbol için yıkıcı olacağını, bu durumun Avrupa’daki yerel ligleri de olumsuz etkileyeceğine dikkati çekti.

Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi planı futbola çok büyük zarar verebilir. Biz de futbol otoritelerinin harekete geçmesini destekliyoruz. Bu durum yerel futbolun kalbini kurşunlayıp taraftarları endişelendirir. İlgili kulüpler herhangi bir adım atmadan önce taraftarlara ve daha geniş futbol topluluğuna yanıt vermeliler'' dedi.

Kulüpler Birliği'nden UEFA'ya destek

Kulüpler Birliği Vakfı’ndan ise UEFA'ya destek verdi. Türkiye Süper Lig'in Kulüpler Birliği Vakfı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulüpler Birliği Vakfı, son dönemde gelişen olaylar hakkında derin endişe duymaktadır. Sözde 'Avrupa Süper Ligi', Avrupa futbolunun bütünlüğüne düzeltilemez bir darbe vuracaktır. Futbol ailesinin tüm paydaşları için dayanışma ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda, bazı kulüplerin kendi çıkarlarını Avrupa futbolunun ortak çıkarının önüne koyan ayrılık planlarını şiddetle kınıyoruz. Türk Kulüpler Birliği Vakfı, kıtanın sportif değerini yaşatmak için UEFA'nın yanında yer almakta ve bütün paydaşları futbolun kalbini ve ruhunu yerle bir edecek bu talihsiz fikre karşı Avrupa futbolunu savunmaya çağırmaktadır” denildi.

Avrupa Süper Ligi yönetim kurulu ve yayın geliri hedefi

Başkan: Florentino Perez

Başkan Yardımcısı: Andrea Agnelli

Başkan Yardımcısı: Joel Glazer

Avrupa Süper Ligi'ne her sezon katılım gösterecek olan 15 kurucu takım, tahminlere göre bu sezonlarda katılım payı olarak 3.5 milyar euroyu bölüşecek.

İlk 6 sırada bulunan kurucu takımların gelirinin 350 milyon euro seviyesinde olması bekleniyor. Her sezon değişmeli katılacak 5 takım ise 100 milyon euro gelir elde etmesi öngörülüyor.

Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli

Agnelli UEFA'dan ayrılıp Avrupa Süper Ligi'ne geçti

Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli’nin Avrupa Kulüpler Birliği’nden (ECA) ayrıldığı bildirildi.

İtalya'nın önde gelen Corriere dello Sport ve La Gazetta dello Sport gazetelerinde çıkan haberlerde, Avrupa futbolunda "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir yapılanmaya giden 12 kulüpten biri olan Juventus'un, ECA'dan da ayrıldığı belirtildi.

Juventus'un doğruladığı belirtilen haberlere göre, Andrea Agnelli, ECA Başkanlığı ve UEFA yönetimindeki görevlerinden de istifa etti.

Haberlerde, Juventus’un kurucusu olduğu Avrupa Süper Ligi’ne katılacağı kaydedildi.

Andrea Agnelli'nin de Avrupa Süper Ligi'nin başkanlığına seçilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yardımcısı olduğu aktarıldı.

Haberlerde, Agnelli'nin "Süper Lig, geleceğimiz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Avrupa Kulüpler Birliği ve UEFA neden anlaşamadı?

Avrupa futbolunun patronu UEFA ile Avrupa Kulüpler birliği arasında Şampiyonlar Ligi formayı ve TV yayın haklarının pazarlama sisteminin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine Avrupa'nın 12 büyük kulübü Avrupa Süper Ligi projesini hayata geçirme kararı aldı. İngiltere Premier Ligi'nden Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, İspanya La Liga'dan Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, İtalya Serie A'dan Milan, Inter ve Juventus bu turnuvaya onay verdi. Bu fikre onay vermeyen PSG, Avrupa Süper Ligi'nde yer almayacak.

UEFA ile kulüpler arasında yaşanan anlaşmazlığın ana sebebi olarak, Avrupa Kulüpler Birliği'nin, Devler Ligi'nin ticari hakları ve yayın haklarında daha fazla söz sahibi olmak istemesi gösterildi.

Eski futbolcular ne dedi?

Eski Manchester United kaptanı Garry Neville ise Süper Lig planlarınını "Mide bulandırıcı" olarak nitelendirdi. ManU efsanesi ve Lig 2 kulübü Salford City'nin ortaklarından Neville, Sky Sports'a kararla ilgili konuşurken, "40 yıldır Manchester United taraftarıyım. Dürüst olmak gerekirse, buna benim kulübüm de dahil, bu gücü ligin zirvesindeki takımlardan geri almalıyız" dedi.

Eski İngiltere Milli Takım oyuncusu 6 İngiliz ekibinin puanlarının düşürülmesi ve cezalandırılmaları gerektiğini vurgularken, "Tam bir açgözlülük. Onlar(Kulüp sahilleri) açgözlüler. Bu ülkede futbolla ilgili bir şey yapmalıdar. Bu yüz yıllık kulüpleri seven ve yaşayan taraftarlar var. Salgının ve ekonomik krizin ortasındayız. Yarı profesyonel futbol kulüpleri iflas etmiş durumda. Yarın bu takımların tüm puanlarını düşürün. Ligin en altına gönderin ve ceza verin. Ciddi şekilde, bunu yapın" ifadelerini kullandı.

"Utanç verici"

Başka bir United efsanesi olan Roy Keane, "Para, açgözlülük. Açıkçası, FIFA'dan henüz bir şey duymadık ama kulağa hoş gelmiyor, umalım ki saf bir açgözlülük olduğu için bunu durdururlar. Büyük kulüplerden bahsediyoruz. Bayern Münih dünyanın en büyük kulüplerinden biridir. En azından bir direniş gösterdiler, bu da iyi bir başlangıç" dedi.

Liverpool efsanesi Jamie Carragher durumu "utanç verici" olarak nitelendirirken sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Liverpool ne kadar utanç verici hale geldi, bu kulüpte bizden önce gelen ve aynı derecede utanacak birçok insanın olduğunu düşünüyorum" diye yazdı.

Liverpool'un eski orta saha oyuncusu Danny Murphy de karanı "hayal kırıklığı" ve "rezalet" olarak nitelendirdi. Çocukken Liverpool'un lig ve Avrupa Kupası şampiyonluğunu hayal ettiğini yazan Murphy, "Bir Liverpool oyuncusu olduğum andan bu yana, bu takımların yaptığı gibi bir şeyler kazanmak istedim. O tarih, o gelenek -hepsi Liverpool'un kurulduğu 1892 yılından bu yana meydana geldi- Avrupa Süper Ligi'ne katıldıklarında ortadan kaybolacak ve Liverpool, Premier Lig'den yasaklanacak. Liverpool'u Liverpool yapan her şey gidecek. Bunun için ligden ayrılacaklarsa, Manchester United ile yıllarca süren en çok kim şampiyon oldu rekabetine ne olacak? Ayrılık planları ortaya çıktıktan bu yana çok sayıda futbolu sevenler gibi tepkim hayal kırıklığı oldu. Rezalet bir düşünce ve bu fikrin arkasında açgözlülük var" dedi.

UEFA İcra Kurulu toplanacak

FIFA ve UEFA; Avrupa Süper Ligi’nde oynayacak takımların yerel lige alınmayacağı kararından geri adım atmış değiller. Kurucu kulüpler, yerel liglerinde kalmak için ısrarcı.

Avrupa Futbolunda yaşanan bu kriz için UEFA İcra Kurulu'nun bugün toplanacağı ve çeşitli önlemler alabilmek için bu konuyu masaya yatıracağı belirtildi.