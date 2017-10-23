Spor Bakanı, Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki pankart için iki başmüfettiş görevlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor. Ayağa Kalk!" ifadelerinin yer aldığı koreografiyle ilgili olarak iki başmüfettiş görevlendirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün akşam oynanan maçta Galatasaray tribünlerinde açılan pankartla ilgili soruşturma açılması yönünde talimat vermişti.

Kareografiye ilişkin Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Koreografi bahane edilerek yine aşağılık terör örgütünün eli kanlı lideriyle Galatasaray ismini yan yana getirmeye çalışan hangi kurum, hangi kişi, hangi sosyal medya hesabı varsa her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız ve bunun sonuna kadar takipçisi olacağız." denilmişti.

Ne olmuştu?

Dün akşam maçın ardından Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programı yorumcularından Ahmet Çakar, Galatasaray tribünlerinde 'Rocky Balboa' koreografisiyle birlikte açılan ve "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, Ayağa Kalk" sözlerinin yer aldığı pankartla ilgili "cemaat" imasında bulunmuştu.

Çakar ayrıca Rocky Balboa karakterinin "Pensilvanyalı" oluşunu da iddiasının temellendirmesi olarak ileri sürmüştü.

Pankartı açan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan da bu imalar üzerine bir açıklama yapmış ve net bir dille iddiaları yalanlamıştı.

Çakar ayrıca Rocky Balboa karakterinin "Pensilvanyalı" oluşunu da iddiasının temellendirmesi olarak ileri sürmüştü.

Pankartı açan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan da bu imalar üzerine bir açıklama yapmış ve net bir dille iddiaları yalanlamıştı.