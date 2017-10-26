Spor Bakanı, FIBA yetkililerini kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) FIBA Asbaşkanı Hamane Niang ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Türkiye\'de temaslarda bulunan FIBA heyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak\'ı makamında ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye\'nin 2023 Dünya Basketbol Şampiyonası adaylığı da gündemdeki konular arasındaydı.

Kabulde, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.

ANKARA / DHA (fotoğraflı)