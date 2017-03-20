Spor Bakanı: EURO 2024'ün en kuvvetli adayıyız

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) düzenlemek için diğer aday Almanya'dan daha şanslı olduğunu söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfının organize ettiği ve Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2. Futbol Zirvesi'nde konuşan Bakan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanım, siyasete başladığınız günden itibaren, spora, sporcuya ve futbola verdiğiniz destekten dolayı, başbakanlık göreviniz içinde bizzat şahit olduğum, sporcuya, insanlara ve sporun gelişimine verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'nin EURO 2024'ü düzenlemeye aday olduğunu hatırlatan Kılıç, "Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) adaydır. Sayın Cumhurbaşkanım, başbakanlığınız döneminde başlattığınız tesisleşme hamlesiyle şu anda 30 stadyumun inşası bitmiş olacak. Ülkemizin ulaşım, konaklama altyapısı, misafirperverliği ve sizlerin çizdiği vizyondaki ilerlemeyle EURO 2024'ün en kuvvetli adayıyız. Rakibimiz Almanya ancak daha önceki yıllarda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış olmasından dolayı Türkiye'nin şansı daha fazla. Türk misafirperverliğini, ülkesine gelen yabancı misafirlere gösterdiği ev sahipliğini tüm dünyaya bir kere daha gösterme ve haykırma gücümüz olacak. Buna inanıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 2002'ye kadar belli bir seviyenin üstündeki yatırımlar bin 550 civarındaydı. 2002'den bugüne bin 650'yi geçmiş durumda. Tesis yapmak yetmez ama tesisiniz olmazsa sporcu yetiştirebileceğiniz yer olmaz. Türkiye'de zımpara gibi olan sahalar, tribünleri bulunmayan, fiziki imkanlar açısından sıkıntılı sahaların olduğu dönemlerden, dünyanın gıpta ile seyrettiği, yarışmalara giren, dünya klasmanlarından birincilikler, ikincilikler elde eden büyük tesislere gelmiş durumdayız. Bu, çok büyük bir devrimdir. 2002 yılında başlattığınız gelişim hamlesinin doğal sürecinde devam eden bir yapısı var. Sayın Cumhurbaşkanım, spora ve sporcuya olan yakın alaka ve destekleriniz sayesinde çok farklı bir noktaya gelmiş durumdayız. Daha da ilerlememiz gerekiyor, amacımız da bu."

"Sakın Türkiye'ye karşı iki yüzlü ve çifte standartlı bir yaklaşım içinde olmayın"

Akif Çağatay Kılıç, EURO 2016'ya ev sahipliği yalan Fransa'da düzenlenen terör saldırılarına ve ülkede ilan edilen olağanüstü hale vurgu yaparak, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı ikiyüzlülük içinde olmaması gerektiğini belirtti.

EURO 2016'nın final maçından önce sahayı güvelerin bastığını aktaran Bakan Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"EURO 2016'nın finalinde, sahaya çıkarken çok ilginç bir manzara yaşandı. Sahanın içinden güveler bir anda zeminden çıktı ve ortalık onlarla kaplandı. EURO 2016, Fransa'da olağanüstü hal altında yapıldı. Sokaklarda, caddelerde yoğun güvenlik önlemleri alınmış, ağır silahlı, makineli tüfeklerle nöbet tutan askerlerin ve polislerin gölgesi altında yapıldı. EURO 2016'ya giden yolda, Fransa Cumhurbaşkanı'nın içinde olduğu statta, Fransa-Almanya maçı oynanırken, 4 intihar bombacısı terörist ortalığı birbirine kattı. Birisi kapının önüne kadar geldi ve orada kendisini patlattı. Hiç kimse EURO 2016'nın Fransa'dan alınması veya oynanmaması gerektiğini konuşmadı. Birlik ve beraberlik, sporun birleştirici gücüyle olacaksa sakın ama sakın Türkiye'ye karşı iki yüzlü ve çifte standartlı bir yaklaşım içinde olmayın. Türkiye, güçlü kuvvetli, bölgesinde söyleyecek sözü olan ve dinlenen bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'nin sesini ve sözünü yükselten politikalarla yolumuzu açtığınız için size şükranlarımızı sunuyoruz. 16 Nisan günü inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine 'evet' diyerek, çok daha hızlı ilerleyeceğiz."

Digiturk Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly ise yaptıkları yatırımın Türkiye'ye olan inancın göstergesi olduğunu bildirdi.

beIN Media Group'un Spor Toto Süper Lig'in yayın haklarını aldığını hatırlatan Al-Obaidly, "beIN'in Digiturk'e yatırımı, Türkiye'ye olan inancımızın bir tezahürüdür. Bu harika ülkenize bizi kabul buyurduğunuz için çok teşekkür ediyorum. beIN Media Group, Türkiye Süper Ligi'nin yayın haklarını alarak, spor alanında en büyük yatırımı yaptı. Bu kararın ardından beIN'in Türkiye'nin istikrarına ve geleceğine olan sarsılmaz inancı yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in geleceğini çok parlak olduğunu vurgulayan Al-Obaidly, şöyle konuştu:

"Türk halkının, futbol oyununa olan bağlılığını gördüm. Dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri görülmemiş bir tutkuyla bu oyunu sevdiğini fark ettim. Digiturk'un bağlılığı ve beIN Media Group'un tecrübesiyle Süper Ligi dünyanın en iyi liglerinden biri olarak konumlandıracağız. Yapı taşlarımız zaten mevcut. O yüzden hız kesmemeliyiz. İlgi ve özen gereken meselelere eğilmeliyiz. İyileştirme ve geliştirilmesi gereken konulara yenilikçi bir açıyla bakmalıyız. Türkiye futbolunu yükselteceğiz. Kulüpler Birliği Vakfını, Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpleri ve sporseverleri desteklemek için buradayız. Türkiye futbolunun geleceği çok parlak. Süper Lig'in potansiyeli istisnai. Futbol Zirvesi, parlak bir geleceğe attığımız adımda çok önemli bir hamle olacak."