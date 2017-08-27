Spor Bakanı Bak'tan Avrupa şampiyonu olan millilere tebrik 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya\'da düzenlenen 20 Yaş Altı İşitme Engeliler Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan 20 Yaş Altı İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı\'nı tebrik etti.

Polonya\'nın Lublin kentinde düzenlenen şampiyonada ülkemizi temsil eden 20 Yaş Altı İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı, namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son karşılaşmasında Belarus\'u 93-32 yenerek, altın madalya kazandı.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa şampiyonu olan 20 Yaş Altı İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi;

Polonya\'nın Lublin kentinde düzenlenen 20 Yaş Altı İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek altın madalyanın sahibi olan milli takımımızı gönülden kutluyorum. Üstün bir mücadele örneğiyle Belarus\'u 93-32 yenerek Avrupa Şampiyonlu gururunu bizlere yaşatan sporcu kardeşlerime ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim.

İSTANBUL / DHA