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Spor

Spor Bakanı Bak, Yeşim Bostan'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2018 Salon Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanan Yeşim Bostan'ı tebrik etti

20 Şubat 2018 13:37

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2018 Salon Dünya Okçuluk Şampiyonası\'nda Makaralı Yay Kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanan Yeşim Bostan\'ı tebrik etti.
ABD, Yankton\'da yapılan 2018 Salon Dünya Şampiyonası\'nda milli sporcumuz Yeşim Bostan finalde rakibi Natalia Avdeeva\'ya ile karşılaştı. Yeşim Bostan, 145-141 biten karşılaşma sonucu Makaralı Yay Kadınlar Dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şöyle dedi:
\"ABD, Yankton\'da yapılan 2018 Salon Dünya Şampiyonası\'nda Makaralı Yay Kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yeşim Bostan\'ı kutluyorum. Genç sporcumuzun başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın elde ettiği bu derecelerin, gelecekteki başarıların da habercisi olacağına yürekten inanıyorum. Yeşim Bostan\'ın bu değerli dereceleri elde etmesinde başta ailesi olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.\" 

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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