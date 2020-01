Spor Bakanı Bak, Demirören, Namoğlu ve Özbek, FIFA Kokart töreninde konuştu

MHK BAŞKANI NAMOĞLU: MAKSİMUM FAYDA MİNİMUM HATA

Antalya\'da TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Hakem ve Yardımcı Hakem Kış Semineri\'nin üçüncü gününde FIFA Kokart töreni gerçekleştirildi.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın İstanbul\'da eğitim yıllarında hakem kursundan mezun olduğunu ve İngiltere\'de de kısa süreli hakemlik yaptığını hatırlattı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak\'ın eski hakem olması nedeniyle kendilerini şanslı olarak nitelendiren Namoğlu, \"Futbol hakemleri olarak bizlere verilen desteği biz de sahada 90 dakikayı en iyi şekilde, yönetmekle görevli olduğumuz düşünüyoruz. Bugüne kadar seminerde oyun kuralları üzerinde ilk yarıda gördüğümüz eksik noktaları tamamlama adına eğitimler yaptık. Kendimizi ikinci yarıya daha iyi hazırlayan konuma geldik. Türk hakemleri dünyada insan olarak üst düzeyde yetenekli, bilgili, becerili insanlardır. Somut örneği Cüneyt Çakır gibi dünya kupalarında maç yöneten hakem arkadaşların çoğalmasını sağlayacağız. Türk hakemlerinin çok iyi noktalara gelmesi için çaba göstereceğiz. İkinci yarıyı maksimum fayda minimum hatayla tamamlamaya çalışacağız. Hakem arkadaşlarıma güveniyorum\" dedi.

ÖZBEK: ENDİŞE VAR

Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, VAR sisteminin anlatımında seçilmiş örneklere bakıldığında sistemin faydalı olduğunu anlamanın mümkün olduğunu dile getirdi. Sahada bütün pozisyonların video anlatımında gösterildiği kadar açık ve net olmadığına değinen Özbek, \"Pozisyonlar burada görüldüğü kadar net teşhis konulacak durumda olmayabilir. VAR sistemi, futbol her zaman tarif edildiğinde hatalar oyunu olması özelliğiyle anlatılır. Kimle konuşuyorsam endişe var. VAR sistemi bazı spor dallarında oynanıyor. Voleybol tenis gibi durarak oynanan oyunlarda başarılı uygulaması görülüyor ama futbol sürekliliği arz eden, durdukça zevkini kaybeden bir oyun. Herkesin taşıdığı endişe var. Acaba futbolun hızını keser mi futbolun görselliğini akıcılığıyla verdiği keyfi engeller mi diye endişe duyulduğunu görüyoruz\" diye konuştu.

\'ADALETLİ OLACAKLARINDAN EMİNİM AMA GÖZLERİNİN AÇIK OLMASI ŞARTIYLA\'

Sahada hakem ve oyuncu olmak üzere iki aktöre, VAR sistemiyle üçüncüsünün eklendiğini kaydeden Özbek, şunları söyledi:

\"Biz bunu önümüzdeki sezon uygulamaya geçeceğimiz VAR sistemiyle göreceğiz. Her şeye rağmen 2018-2019 sezonunda yeni sisteme geçileceği için Türk futboluna faydalı olmasını temenni ediyorum. Hakem kelimesinin kelime anlamına bakıldığında çok önemli husus içerir. Hakem adaleti dağıtır. Adalet sarayına girdiğiniz zaman kadın heykeli var. Bir elinde terazi, bir elinde kılıç var, gözleri de bağlı. Futbolda terazi doğru, kılıç da doğru ama gözlerimizin açık olması lazım. Onun için hakemlerimize ikinci yarıda başarı diliyorum. Adaletli olacaklarından eminim ama gözlerinin açık olması şartıyla.\"

DEMİRÖREN: NORMAL KONUŞMAMI YAPACAĞIM

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise kürsüye çıktığında, “Sayın Bakanıma sordum, kürsüye gelmeden evvel \'Normal yazılmış konuşmamı mı yapayım, VAR sistemiyle ilgili mi konuşayım\' diye. Sonra kendi kendime karar verdim, normal konuşmamı yapayım diyerek konuşmasına başladı.

VAR sistemini bugün tartışmaya başladıkları zaman tartışmanın 2019-2020\'ye uzayacağına inandığını sözlerine ekleyen Yıldırım Demirören, “Çünkü VAR sistemi cidden faydalı ama çok büyük problemler de getirecek. Problemler sahadaki problemler olmayacak. Saha dışındaki problemler olacak. Yani medyamız ve medyamızın kamuoyunda yarattığı problemler olacak. İnşallah bunları da hep beraber Türklüğümüze yakışır, kültür seviyemize yakışır şekilde çözeceğiz. Yoksa onu çözemezsek Sayın Rosetti\'nin de dediği gibi 4 madde çıkar 14 maddeye. 14 maddeye çıktı mı futbol biter Türkiye\'de. Sayın Bakanımız başta olmak üzere tüm medya mensuplarından destek bekliyorum bu konuda dedi.

Zorlu geçen ilk yarının ardından hakem seminerine katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Demirören, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kış seminerleri yenilenme, hataları gözden geçirme fırsatı. Aynı zamanda ikinci yarı için de bir moral kampıdır. Bu seminerin sizler için hayırlı olmasını diliyorum. Türk futbolunu heyecan ve tansiyonu yüksek bir ikinci yarı bekliyor. Rekabetin en yüksek olduğu bir sezonu yaşıyoruz. Sorumluluğunuz her zamankinden daha fazla olacak. Adil kararlarınızla bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinize eminiz. İlk yarı hata yapan arkadaşlarımız elbette oldu. Nasıl teknik direktörler yanlış taktik verdiyse, nasıl gol kaçtıysa, nasıl kaleciler elindeki topu tutamadıysa sizler de hatalar yaptınız. Hep söylediğimiz gibi federasyon olarak masum hataya bir sözümüz yok. Ancak üzülerek söylemek gerekiyor ki ne kadar dürüst olursanız olun futbol ikliminin hataya tahammülü yok.

Futbolcular, başkanlar ve antrenörlerin yanlış yaptıklarında bir süre konuşulduğunu kaydeden Demirören, “Ama sizler hata yaptığınızda günlerce, aylarca tartışılıyorsunuz. İşte sizlerin asıl görevi bu noktadan sonra başlıyor. Yapılan yorumlardan, eleştirilerden, sözlerden asla etkilenmeyiniz. Mevsimsel olarak, \'Bu hakemlerle bu lig bitmez\' deseler de her maç sonu faturayı sizlere kesseler de sükûnetinizi koruyunuz. Sahaya daima başınız dik çıkınız, alnınızın akıyla sahadan ayrılınız. Başarılı hakem çok konuşulan değil, maçta iz bırakmayandır. Gerek Merkez Hakem Kurulumuza gerekse sizlere çok güveniyoruz. Başarı istikrarla, baskıyı yenmekle mümkündür. Bizler hem kurulumuzun hem sizlerin hep arkasında durduk, durmaya da devam edeceğiz diye konuştu.

\'DÜNYA BASKI LİGİ ŞAMPİYONU BİR ÜLKEDE GÖREV YAPIYORSUNUZ\'

Hakemlerden güvenlerini sarsacak hatalar yapmamalarını isteyen Yıldırım Demirören sözlerine şöyle devam etti:

“Beklentimiz minimum hata, maksimum futbola katkı. Bunun için de VAR uygulamamıza hız verdik. Süper Lig\'de 21, TFF 1\'inci Lig\'de 1, Ziraat Türkiye Kupası\'nda 6 olmak üzere 28 maçta offline VAR uygulaması yapıldı. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz, burası kesin. Kulüpler Birliği ile planımız, Süper Lig\'de gelecek sezon VAR uygulamasını başlatmak. Başlatacağız da, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Belki kupa maçlarında sahaya müdahale edecek şekilde \'Online VAR\' deneyimine geçebiliriz. Sizler bu işin de üstesinden rahatlıkla geleceksiniz. Şunu kabul etmeliyiz ki, bilgisayarın hata yaptığı ortamda VAR\'ın da sorunları kesin olacak. Sistemin oturması mutlaka zaman alacak. Hakem kadromuzda tecrübeli ağabeyleriniz ve genç bir jenerasyonumuz var. İlk yarıda eleştiriler alsalar da yıldızı yükselen genç hakemlerimiz oldu. Bu doğru yolda olduğumuzun göstergesi. İnanıyorum ki profesyonel hakemlik projemiz, Türk hakemliğini daha az tartışılır hale getirecektir. Sizlere hep kader arkadaşlarımız diye seslendik. Unutmayın, dünya baskı ligi şampiyonu bir ülkede görev yapıyorsunuz. Türk futbolunun itibarı siz hakemlersiniz. Ülkemizi her zaman başarıyla temsil ediyorsunuz.

Cüneyt Çakır ve arkadaşlarının büyük olasılıkla üst üste ikinci kez Dünya Kupası\'nda görev alacağını belirten Yıldırım Demirören, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"İlk yarıda uluslararası alanda Şampiyonlar Ligi\'nden Avrupa Ligi\'ne, özel milli maçlardan U17 Gençler Ligi\'ne toplam 47 maçta görev almanız bunun göstergesidir. \'Yabancı hakem gelsin\' naraları atanlara bu çok açık bir cevaptır. Bu başarılarınıza bakıp umuyorum ki yabancı hakem zırvalığına da son verilecektir. Avrupalı hakemleri de izliyoruz. Hepimiz görüyoruz, ne hatalar yapıyorlar. Artık Avrupalı hakemler değil, bizim hakemlerimiz örnek gösterilmeli. Bu tablo için hepinizi kutluyoruz, takdir ediyoruz. Şunu da biliniz ki, ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız Türk hakemliğinin başarısı için her türlü fedakârlığı yapıyoruz. Son birkaç yılda profesyonel hakemlikle beraber ekonomik anlamda Avrupa standartlarını yakaladık. Danışmanımız Roberto Rosetti ile ikinci sezonumuz ve başarılı çalışmalarımız devam ediyor. \'Başarının yolu eğitimden geçer\' felsefesiyle Riva\'yı hakem eğitim merkezi haline getirdik. Tüm bu çalışmaların karşılığını alacağımıza inanıyoruz. Türk futbol ailesinin başkanı olarak sizlere ikinci yarıda hakemlik şansı, güzel maçlar ve iyi bir sene diliyorum\" dedi.

BAKAN BAK: HAKEMLERİMİZE ÇOK İNANIYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hakem seminerinin önemine değinerek, bunu bilen bir kişi olduğunu söyledi. Hakem ailesinin içerisinden gelen bir kişi olduğuna dikkat çeken Osman Aşkın Bak, “Burada beraber eğitim aldığım arkadaşlarımı görüyorum. Küçük yaştan beri sporun içerisindeyim. Ben maç yönetirken, çocuklara dokunurken büyük keyif alırdım. Sporun ruhunu gösterdiğiniz bir ortam. Futbol hakemliğinin bana çok katkısı oldu. 1994 yılında kulüp yöneticiliği yapmaya başlayınca hakemliği bıraktım\" dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ligin ilk yarısı çekişmeli ve tartışmalı geçti. Kalan ikinci yarı daha çetin geçeceğe benziyor. Şu anki rekabet inanılmaz. Burada hakemlerimize çok büyük iş düşüyor. Ben hakemlerimize çok inanıyorum. Futbolda hakemin de hata yapabileceğini düşünüyorum. Kasıt dışında herkes hata yapabiliyor. Futbol hatasız bir oyun değil. Dolayısıyla VAR sistemi geçekten mükemmel gibi görünüyor. Ama hatalar futbolun doğasında var. Bunu hiç bir zaman unutmamak lazım. Hakemler için eğitim çok önemli. Hakemin kendisini geliştirmesi çok önemli. Dünya futbolunu takip etmek, eğitimleri takip etmek çok önemli. Hakemlik güzel bir meslek oldu. TFF\'nin hakemler üzerindeki çalışmalarını tebrik ediyoruz.\"

\'TÜRK HAKEMLİĞİNE GÜVENİYORUZ\'

Türk hakemliğine güvendiğini vurgulayan Bakan Bak, genç hakemlerin ileride çok iyi yerlerde olacağını ve Türk hakemliğini üst noktalara taşıyacağına inandığını söyledi. Bakan Bak, şöyle konuştu:

\"Bize hakemlik kursunda söylediler. Bir düdükle 30 bin kişiyi kim ayağa kaldırır. Tabi hakem kaldırır. Hakemlik çok önemli. Sahada stres ve baskı var. Oyunu yönetmek çok önemli. Seyirci karakterine kadar analiz yapmak lazım. Hangi oyuncular ne tip hareket yapar incelemek gerekir. Hakem çıkıp \'Sahanın hakemi patronu benim, kural vericisi benim\' demeli. Özgüven olursa çok daha başarılı olacaktır. Ben Türk futbolunun önümüzdeki sezon da çok çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Burada hakemlere çok önemli görev düşüyor. Eğitim almayınca maçı analiz etmeyince hata yapabilirsiniz ama çıkacağınız maçın inceliklerini analiz ederseniz başarıya götürür. İletişim de çok önemli. Sporcuyla iletişimde kararlılığı yansıtırsanız sahadan başarılı çıkacaksınız. Türk futboluna sizler hakem, bizler de siyasetçi olarak hizmet yapmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu\'nun VAR uygulamasıyla ilgili kararına saygı duyuyoruz, başarı diliyoruz. Türk hakemliği büyük bir aile, bu ailenin başkanlığını yürüten Namoğlu\'na başarı diliyorum. Herkese hakem şansı ve başarılı sezon diliyorum.\"

KOKART SAHİBİ HAKEMLER

Törende FIFA Hakemleri, FIFA Yardımcı Hakemleri, FIFA Kadın Hakemleri, FIFA Kadın Yardımcı Hakemleri, FIFA Plaj Futbolu Hakemleri, FIFA Futsal Hakemleri ve FIFA Kadın Futsal Hakemleri\'ne kokart takıldı.

Bakan Bak FIFA Hakemleri Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler\'e kokart taktı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören de FIFA Yardımcı Hakemleri Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ekrem Kan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan\'a kokart taktı. Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek ise Kadın FIFA Hakemleri, Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki\'ye kokart taktı. TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de Kadın FIFA Yardımcı Hakemleri, Betül Nur Yılmaz, Deybet Gök, Sedef Aktan, Mürvet Yavuztürk\'e kokart taktı. TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı da FIFA Futsal Hakemleri Kamil Çetin, Ozan Soykan, Uğur Çakmak, Murat Çolak ile FIFA Futsal Kadın Hakemleri Fatma Özlem Tursun\'a kokart taktı. TFF Başkanvekili Ali Dürüst de FIFA Plaj Futbolu Hakemleri Bülent Kökten, Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Yeliz Topaloğlu\'na kokart taktı.

Kokart takılanlardan FIFA Yardımcı Hakemi İbrahim Çağlar Uyarcan, Kadın FIFA Hakemi Cansu Tiryaki, Kadın FIFA Yardımcı Hakemi Sedef Aktan ile Mürvet Yavuztürk, FIFA Futsal Hakemi Uğur Çakmak, FIFA Futsal Hakemi Murat Çolak ise FIFA listesinde ilk kez yer aldı.

