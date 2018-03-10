Spor Bakanı Bak, Bakü'de futbol turnuvası izledi

BAKÜ / DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan Milli Meclisi\'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Bakü\'de düzenlenen futbol turnuvasını izledi. Bakan Osman Aşkın Bak, Azeri Mevkidaşı Azad Rahimov\'a Türkiye\'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ile ilgili takdimde bulundu.

Bakan Osman Aşkın Bak, temasları kapsamında mevkidaşı Rahimov\'la birlikte Azerbaycan Milli Spor Tıp ve Rehabilitasyon Enstitüsünü gezdi.

Ziyaret sonrasında Bakan Osman Aşkın Bak, Rahimov\'a Türkiye\'nin EURO 2024 adaylığı logosunun bulunduğu tablo ve üzerinde Rahimov\'un isminin yazıldığı Türk Milli Takımı forması hediye etti.

Titiz bir şekilde sürdürülen adaylık çalışmaları hakkında Azeri Mevkidaşı Rahimov\'a bilgiler veren Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye\'nin özellikle son yıllardaki hükümet nezdinde yaptığı stadyum yatırımları, ülkemizin organizasyon gücü, Türk halkının futbol sevgisi ve Avrupa Şampiyonası\'na ev sahipliği yapılması konusundaki güçlü isteğini dile getirdi.

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, Azerbaycan Milli Meclisi\'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen uluslararası turnuvanın yarı final maçında Ukrayna\'ya 4-2 mağlup oldu.

Bakü İnter Arena Stadı\'nda düzenlenen turnuvada TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, yarı final maçında Ukrayna Parlamenterler Futbol Takımı ile karşılaştı. Ukrayna takımı karşılaşmayı 4-2 kazanarak finale yükseldi.

TBMM Parlamenterler Futbol Takımının gollerini AK Parti İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya ile Kazım Kırcı kaydetti.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov da izledi. Bakanlar, karşılaşma öncesinde sahaya çıkarak TBMM takımı ile fotoğraf çektirdi.



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