Spor ayakkabı ayak ağrısını azaltıyor

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, gençken daha çok spor ayakkabı tercih eden kadınlar yaşlandıklarında daha az ayak ağrısı çekiyor.



ABD Boston’da bulunan Hebrew SeniorLife Yaşlanma Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, gençliğinde spor ayakkabı giyen kadınlar, topuklu ayakkabı giyen kadınlara oranla yüzde 67 oranında daha az ayak ağrısı çekiyor.



Kalp sağlığı üzerine yapılan uzun soluklu bir çalışma olan Framingham’a katılan ortalama 66 yaşındaki 3 bin 378 kadın ve erkekle görüşen araştırmacılar, erkeklerin yüzde 19, kadınların ise yüzde 29’unda ayak ağrısı şikâyeti belirledi.



Erkekler rahat!



Ayakkabıları iyi (spor ayakkabılar), ortalama (sert tabanlı deri ayakkabılar ve lastik tabanlı ayakkabılar) ve kötü (topuklu, sandalet, terlik) olarak kategorize eden uzmanlar, bu kişilerin 20’li yaşlarından itibaren ne tür ayakkabılar giydiklerini belirledi. Çalışma sonucunda erkeklerde ayak ağrısı ve ayakkabı türü arasında herhangi bir ilişki bulunamazken, “iyi” ayakkabılar giyen kadınların ağrılarının üçte iki daha az olduğu anlaşıldı.

