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Sağlık

Spor, Alzheimer'dan koruyor

New York’ta yapılan bir araştırma, meyve, sebze, balık ağırlıklı beslenme ve spor yapmanın Alzheimer'a yakalanma riskini azalttığını gösterdi.

11 Haziran 2010 03:00

T24- New York’ta yapılan bir araştırma, meyve, sebze, balık ağırlıklı beslenme ve spor yapmanın Alzheimer'a yakalanma riskini azalttığını gösterdi.


 New York’ta yaşayan, ortalama 77 yaşındaki bin 880 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, spor yapan kişilerin Alzheimer’a yakalanma riskinin, yapmayanlardan yüzde 60 az olduğunu ortaya çıkardı.


Katılımcıların nörolojik ve nöropsikolojik durumlarını belirleyen bilim insanları, bu kişilerin beslenme ve fiziki durumlarını 0 ila 9 arasında puanladı.


RİSK YÜZDE 40 DÜŞEBİLİYOR


Her katılımcıyı ortalama 5 yıl izleyen bilim insanları, bu kişilerden sadece 282’sinin Alzheimer’a yakalandığını gördü. Yoğun biçimde spor yapanların hastalığa yakalanma riski yüzde 37 ila 50 az, sebze, meyve ve balık ağırlıklı beslenenlerin, diyeti uygulama biçimine göre hastalığa yakalanma riski yüzde 32 ila 40 düşük çıktı.


Araştırma, Amerikan Tıp Derneği’nin dergisinde ve Fransız Le Point dergisinin internet sitesinde yer alıyor.

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