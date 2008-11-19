T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sponsor aranıyor

TRT, 54'üncü Eurovision Şarkı Yarışması için hazırlıklar başladı. Hadise'nin Eurovision masrafları için bir sponsor arıyor.

19 Kasım 2008 02:00

TRT, Hadise'nin Eurovision masrafları için 300 bin YTL verecek bir sponsor arıyor.

Moskova'da düzenlenecek 54'üncü Eurovision Şarkı Yarışması için hazırlıklar başladı. TRT bu yıla kadar Türkiye'yi temsil edecek şarkıcılara, klip çekimi, Avrupa turnesi ve tanıtım için belli miktarda parayı kasasından ödedi.

Yarışmaya geçmişte katılan Serta b Erener, Athena ve Kenan Doğulu'ya 500'er bin, Sibel Tüzün ile Mor ve Ötesi grubuna ise 250'şer bin YTL verildi. Ödeneği masrafları için kullanan sanatçılar, kalan miktarı ise kendileri aldı.

Ancak TRT bu yıl farklı bir uygulamaya yöneldi. Şarkının hazırlanması, klip çekimi, Avrupa turnesi ve reklam çalışmaları için Hadise'ye 300 bin YTL verilmesini öngören TRT, sponsor arayışına girdi. Henüz bir sponsor bulunamadığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24