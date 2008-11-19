Sponsor aranıyor

TRT, Hadise'nin Eurovision masrafları için 300 bin YTL verecek bir sponsor arıyor.



Moskova'da düzenlenecek 54'üncü Eurovision Şarkı Yarışması için hazırlıklar başladı. TRT bu yıla kadar Türkiye'yi temsil edecek şarkıcılara, klip çekimi, Avrupa turnesi ve tanıtım için belli miktarda parayı kasasından ödedi.



Yarışmaya geçmişte katılan Serta b Erener, Athena ve Kenan Doğulu'ya 500'er bin, Sibel Tüzün ile Mor ve Ötesi grubuna ise 250'şer bin YTL verildi. Ödeneği masrafları için kullanan sanatçılar, kalan miktarı ise kendileri aldı.



Ancak TRT bu yıl farklı bir uygulamaya yöneldi. Şarkının hazırlanması, klip çekimi, Avrupa turnesi ve reklam çalışmaları için Hadise'ye 300 bin YTL verilmesini öngören TRT, sponsor arayışına girdi. Henüz bir sponsor bulunamadığı kaydedildi.



