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Dünya

Spoiler alarmı: Game of Thrones'un yeni sezonunun 1. bölümünü ilk olarak Obama izleyecek

HBO, Obama'ya 24 Nisan'da yayınlanacak ilk bölümünün özel bir kopyasını gönderdi

14 Nisan 2016 14:08

Dünyayı kasıp kavuran dizi Game of Thrones'un 2016 yılında yayınlanacak olan 6. sezon 1. bölümünü ilk izleyecek kişi ABD Başkanı Barack Obama olacak. Dizinin yapımcısı HBO, Obama'ya 24 Nisan'da yayınlanacak ilk bölümünün özel bir kopyasını gönderdi. 

NTV'nin haberine göre, serinin yazarları yaptıkları açıklamada Obama'dan gelen istek üzerine ABD Başkanı'na serinin özel bir kopyasının gönderileceği duyuruldu.  Dizinin yazarlarından David Benioff olayı esprili bir şekilde şu ifadelerle anlattı: "ABD Başkomutanı (ABD Başkanlarının bir diğer ünvanı) size 'Bölümü önceden izlemek istiyorum' derse ne yapabilirsiniz?"  

Daha önce dizinin kopyalarını yayın tarihinden önce eleştirmenlere ve gazetecilere gönderen yapımcı şirket HBO özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan korsan olaylarının ardından bu uygulamaya son vermişti. 

Bu nedenle Obama, seriyi ekip haricinde izleyen ilk kişi olacak. Son zamanlarda sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanan Obama'nın diziyi izledikten sonra spoiler verip vermeyeceği de şimdiden merak konusu. 

Dizinin 6'ncı sezonu 24 Nisan'da ABD'de gösterime girecek. 

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