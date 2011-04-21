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Politika

SP'nin, tanıtım töreninde Erbakan'lı mesaj

Partinin geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren eski lideri Necmettin Erbakan’ın mesajı dikkat çekti.

21 Nisan 2011 03:00

T24 - Saadet Partisi’nin (SP) dünkü aday tanıtım töreninde, partinin geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren eski lideri Necmettin Erbakan’ın mesajı dikkat çekti. 

Törenin yapıldığı salona asılan Erbakan posterinde, “Ölüm güzel şey, budur perde arkasından haber, hiç güzel olmasaydı, ölür müydü Peygamber” yazısı yer aldı. 

/_np/8549/13228549.jpgSalonda, partinin seçim vaadi olarak, “Osmanlıca seçmeli ders olacak, imam hatiplerin orta kısmı yeniden açılacak, din eğitiminin önündeki engeller kaldırılacak” pankartları da yer aldı. 34’ü türbanlı 38 kadının da milletvekili adayı gösterildiği toplantıda, Ak Parti’nin tek türbanlı adayının, “Seçildiği takdirde Meclis’e girerken başını açacağı” açıklaması da SP’liler arasında, “Sadece 4 adayımızın başı açık, ama onlar da seçilirse örtecekler” esprilerine yol açtı.


Salona “Mücahit Erbakan, Başbakan Kamalak” sloganları eşliğinde giren SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak da iktidar olurlarsa zorunlu eğitimi 4+4+3 şeklinde yeniden yapılandıracaklarını söyledi. Kamalak, türbanlı milletvekilinin önünde yasal engel bulunmadığını da savunarak, TBMM’nin bu haliyle Türkiye’yi temsil etmediğini öne sürdü. Parti yönetiminde olmalarına rağmen Erbakan’ın oğlu Fatih ve kızı Elif Erbakan, dünkü tanıtım toplantısına gelmedi.



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