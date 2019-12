SP'nin genel başkan adayı belirlendi

Saadet Partisi Başkanlık Divanı, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’u genel başkan adayı olarak belirledi.



Saadet Parti Başkanlık Divanı önceki gün toplandı. Başkanlık Divanı’nda kongre tarihi ve genel başkan adayı belirlendi. Genel başkan adaylığı için ittifakla Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'ta karar verildi. Saadet Partisi’nin 3. Büyük Kongresi 26 Ekim Pazar günü yapılacak. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kurtulmuş tek aday gösterilecek. Gövde gösterisine dönüşecek olan Saadet Partisi’nin Olağan Kongresi’ne eski başbakan ve Milli Görüş çizgisinin lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan da katılacak.



Prof. Kurtulmuş kim?



1959’da İstanbul’da doğan Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 1982 yılında mezun oldu. 1984 yılında, yine aynı fakültede yüksek lisansını tamamladı. 1988-1989 öğretim yılında ABD’de Temple University School of Business & Management’da lisansüstü çalışmalarını sürdürdü. Kasım 1990 ile Haziran 1993 tarihleri arasında ABD’de Cornell University New York State School of Industrial & Labor Relations’nda Misafir Öğretim Üyesi olarak bulundu. Sosyal siyaset, işçi-yönetim ilişkileri, yönetim ve organizasyon, sendikalar ve sendikacılıkta yeni trendler ve insan kaynakları yönetimi konularında yayınlanmış makaleleri bulunan Kurtulmuş, çeşitli uluslararası ve yerli kuruluşların sempozyum ve seminerlerinde de tebliğler sundu.



Kurtulmuş'un ayrıca, “Stok Yönetiminin Data Base Yaklaşımıyla Entegre Edilmesi” ve “Model İnsan Tipi Açısından Endüstri İlişkilerindeki Değişim” konularında yüksek lisans ve doktora tezleri ile “Post-Endüstriyel Dönüşüm” ve “Japon Sisteminde İşçi-Yönetim İlişkileri” isimli doçentlik çalışmaları mevcut. 1992'de iktisat doktoru, 1994'de de çalışma ekonomisi anabilim dalında doçentlik unvanı alan Kurtulmuş'un 'Sanayi Ötesi Dönüşüm' adlı bir de eseri yayınlandı.



Bir ara İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Kurtulmuş, Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini yaptı. Kurtulmuş, FP Anayasa Mahkemesi'nce 22 Haziran 2001'de kapatıldıktan sonra kurulan Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu'nda görev aldı.