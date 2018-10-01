SP'li Karaduman: Milletvekilleri McKinsey'in değil, milletin vekili olduklarını ispatlamalıdır

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomik model olarak geçileceğini açıkladığı 'McKinsey' sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karaduman, "Ülke bir felakete doğru gidiyor. Bu gidişata dur demek her birimizin boynunun borcudur. Milletvekilleri McKinsey’in değil, milletin vekili olduklarını ispatlamalıdır" dedi.

Karaduman, TBMM’nin açılışı dolayısıyla yaptığı basın toplantısında Meclis’in yasama hakkının kısıtlanmasının, milletin yaşama hakkının kısıtlanması manasına geldiğini belirterek, “16 Nisan referandumuyla istişare, yani ortak akıl tek akla, milletin iradesi de tek bir kişiye devredilmiştir" ifadesini kullandı.

“Devletin bastırıcı ve ideolojik aygıtları tek bir kişide toplanmış ve ülke kararnamelerle yönetilir hale getirilmiştir” diyen Karaduman, bu sürecin sonucu olarak da iktidarın, kendisini her eleştireni hain, anarşist olarak görüp kriminalize ettiğini söyledi.

Karaduman “Nihai olarak da sarayda ejder meyveli smoothie, halkta oğluna elbise alamadığı için intihar eden baba, gözaltındaysa bütün bunları haber yapan basın mensubu vardır" diye konuştu.

Meclis’in yetkilerinin kısıtlanması ve bütün yetkilerin tek bir kişiye devredilmesiyle, bunun ülkenin tek kurtuluş yolu olduğu inancını taşıyan zihniyetin duvara çarptığını kaydeden Karaduman, “Meclis’ten kaçırılan konular, konuşulmayan meseleler 16 bakanlığın yetkisiyle beraber McKinsey’ye devredilmiştir” dedi.

“Muhalefeti dış mihraklara hizmet etmekle suçlayan, doların yükselişini dış güçlere bağlayan iktidar; ekonomimizi dış mihraklara, dış güçlere teslim etmiştir" diyerek, İktidarı sert bir dille eleştiren Karaduman, şöyle konuştu:

“Hem Varlık Fonu’nun başına geçip hem de ekonomiyi bu şirkete teslim etmek demek, denizin değil, artık kumun bittiğinin bir göstergesidir.”

Bu ülkede kriz görülmek isteniyorsa iktidarın sözlerine değil, vatandaşın gözlerine bakmak gerektiğini ifade eden Saadet Konya Milletvekili Karaduman, “Ülke bir felakete doğru gidiyor. Bu gidişata dur demek her birimizin boynunun borcudur. Milletvekilleri McKinsey’in değil, milletin vekili olduklarını ispatlamalıdır” diyerek milletvekillerinin vicdanına şöyle seslendi:

“Bu kötü gidişata dur demek vatan hainliği değil, bilakis vatan sevgisidir. Meclis çatısı altında, sınıfta en ön sırada oturan çocuklar gibi öğretmenin her dediğine kafa sallarcasına çalışmak Gazi Meclis’e, millet iradesine yapılan en büyük ihanet olur.”