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Politika

SP’li Kamalak’tan CHP’ye uyarı

SP’de yaşanan olağanüstü kongre sürecinde kayyum olan Prof. Dr. Kamalak, CHP’nin kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi...

04 Kasım 2010 02:00

T24 - SP’de yaşanan olağanüstü kongre sürecinde kayyum olan Prof. Dr. Mustafa Kamalak, CHP’nin kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi. 


CHP’nin kurultaya gitmemesi halinde kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğini savunan Kamalak, CHP’nin kayyuma devredilebileceğini kaydetti. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:


'Kurultaya gidin yoksa...'  


SP’li Kamalak’tan CHP’ye uyarıAnayasa profesörü ve SP GİK üyesi Mustafa Kamalak, CHP’nin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Numan Kurtulmuş yönetimindeki SP’nin kayyuma devredilme sürecinde CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile görüşen SP heyetinin içinde yer alan Kamalak, CHP’nin kurultaya gitmesini önerdi. Partilerde yaşanan sıkıntıların çözüm yerinin kurultaylar olduğunu, kendilerinin bu konuda en somut örnek olduklarını anlatan Prof. Dr. Kamalak, "Eğer CHP, kurultaya giderse mesele kalmaz. Gitmezlerse sıkıntı doğabilir. Genel başkan gitmeme kararı alması durumunda, eğer parti meclisinde gerekli çoğunluk sağlanırsa CHP kurultaya gidebilir. Aksi halde gitmemezlik yapamaz. Biz bunun en somut örneğiyiz. Partinin yetkili organları isterlerse kurultaya da girebilirler, genel başkanı da görevden alabilirler. Çünkü Siyasi Partiler Yasası’na göre partilerin en yetkili organı kurultaylarda belirlenen yönetimlerdir. Bunun üzerinde kimse yetkili değildir." dedi. 


 

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