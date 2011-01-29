T24 LogoT24 Logo
Politika

SP'li Bitmez: Filistin için toplanan 72 milyon nerede

Bitmez, dün parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında AKP hükümetine yüklendi...

29 Ocak 2011 02:00

T24 - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, dün parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında AKP hükümetine yüklendi.

Bitmez, Filistin için 2009 yılında 72 milyon TL toplandığını, bu paranın hedefine ulaşmadığını öne sürdü. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:

İsrail’in Filistin’de “soykırım” yaptığını ileri süren Bitmez, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların Filistinlilerin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla yardım kampanyası düzenlendiğini, bu kampanya neticesinde yaklaşık 72 milyon TL toplandığını söyledi. Bitmez, 2009 yılında toplanan bu paranın İsrail’in istememesi nedeniyle Filistinlilere ulaştırılamadığını iddia etti. Bitmez, toplanan paraların amacına uygun şekilde Gazze’ye ulaştırılmasını istedi. Bitmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AKP hükümeti İsrail’le ilişkiler noktasında verdiği dik duruş görüntülerine rağmen gerçekten her konuda İsrail’in istediği gibi ve İsrail lehine hareket etmektedir. Sayın Başbakan’ın ve hükümetin bu tavrı, Erzurumluların meşhur ifadesi ile ’somun pehlivanlığından’ başka bir şey değildir. Dün (önceki gün) Türkiye’de ilk defa ’Yahudi soykırımını anma’ günü adıyla bir ayin gerçekleştirildi. İsrail’in Gazzeli kardeşlerimize yaptığı zulümler halen zihinlerdeyken ve Mavi Marmara gemisinin şehitlerinin acısı hala bu kadar sıcakken, hükümet temsilcilerinin iştirakiyle ve İsrail’e karşı dik duruyor görüntüsü veren bir hükümet zamanında, böyle bir ayinin yapılması oldukça manidardır.” 


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24