SP'li Aydın'dan NATO'ya tepki: Her şart altında çirkin bir durum

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, \"Her şart altında çirkin bir durum. NATO\'nun arka planda neyi beslediğini gösteriyor; ama bunun üzerinden bu ülkenin yöneticilerinin meydan okumuş olmaları da ayrıca kabul edilebilir bir şey değil\" dedi.

SP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, partisinin Sivas İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı\'nda katılmak üzere Sivas\'a geldi. Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen toplantıya Aydın\'ın yanı sıra partisinin il ve ilçe teşkilatlarından üyelerle çok sayıda partili katıldı. Burada konuşan SP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, NATO\'nun Norveç\'teki Ortak Harp Merkezi\'nde yapılan \'Trident Javelin\' tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarının \'karşıt kuvvet liderleri\' arasında gösterilmesine tepki gösterdi. Aydın, \"Bir sürü zevatın bugün AK Parti adına ekranlardan Atatürk ve Atatürkçülük üzerinden yeni mevziler elde etmek istediği bir dönemde Tayyip Bey ve Atatürk yan yana zikredilerek, NATO\'da bir skandal ortaya çıkıyor. Her şart altında, çirkin bir durum. NATO\'nun arka planda neyi beslediğini gösteriyor; ama bunun üzerinden bu ülkenin yöneticilerinin, meydan okumuş olmaları da ayrıca kabul edilebilir bir şey değil. Dış politika dediğiniz şey önemli ölçüde susmaktır. Bu bizim lehimize olan bir şey mi? Yani biz gerçekten Avrupa ile Amerika ile bütün köprüleri atacak mıyız? Onlarla münasebetimiz olmayacak mı?\" diye konuştu.

\'HANGİ HAMASETLE NATO\'YA MEYDAN OKUYORSUN?\'

İktidarın her şeyi oya endekslediğini savunan SP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, hükümetin dış politikasını da eleştirerek, şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin kiminle münasebeti iyi. Amerika ile mi? Avrupa Birliği ülkeleriyle mi? Rusya ile mi? Günlük değişiyor bu, borsa gibi. Bugün iyi görünen yarın kötü oluyor. Ülkede hiçbir şeyi biz, kendimiz üretmiyoruz. Hangi güçlülükten bahsediyorsun? Hangi meydan okumaktan bahsediyorsun? Hangi hamasetle NATO\'ya ve Amerika\'ya meydan okuyorsun? Dış politika ve ülke hamasetle mi yönetilir? Adım atacaksın. Adale ve kaslarını güçlendireceksin. Sivas\'ın ve Muş\'un ihtiyacı olan yatırımı yapacaksın.\"

FOTOĞRAFLI