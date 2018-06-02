SP'li Akdağ'dan “Seçimi ikinci tura bıraktırma gayretindeler” diyen Bozdağ'a: Ne içiyorlar onu bilmiyoruz

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ve Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin muhalefetle ilgili açıklamalarını ''Ne içiyorlar onu bilmiyoruz'' sözleriyle eleştirdi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ağdağ, Destici'nin, ''Erdoğan'ı seçtirmemeye çalışıyorlar'' ve Bozdağ'ın, ''Muhalefet seçimi ikinci tura bıraktırma gayreti içinde'' şeklindeki açıklamalarını değerlendirdi. Ağdağ'ın, ''Ne içiyorlar onu bilmiyoruz, onlara bunu ne söyletiyor onu da bilmiyoruz. Ramazanda açlığın ve susuzluğun mu tesiri var, en uzun günlerde oruç tutuyoruz onun mu tesiri var onu da bilmiyoruz ama şöyle bir şey söylemek gerekiyor; ben anlamakta zorluk çekiyorum" dedi.

Sözleri stüdyoda gülüşmelere sebep olan Ağdağ, "Bunların derdi Erdoğan ve Ak Parti. Ya kardeşim iktidarda Erdoğan var, her partinin de varlık sebebi iktidara gelmek. Yani şimdi Saadet Partisi CHP'ye şuan bir şey söylese ne anlamı var o mu iktidarda onu düşürsün de yerine kendi gelsin veya CHP'nin Saadet Partisi'ne veya başka partiye bir şey söylemesinin ne anlamı var. Hepimizin ideali iktidara gelmek. Nasıl böyle bir anlayış ortaya koyuyorlar hayret edici bir şey" diye ekledi.

"Sayın Soylu gitsin damadın arkasında oturacağı koltuğun kavgasını versin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'na yönelik, ''Ak Parti'yi kıskandığınız için şer ittifakının içindesiniz'' şeklindeki sözlerine de tepki gösteren Ağdağ, şunları söyledi:

"Dün sayın Soylu, sayın Genel Başkanımız ile alakalı olarak Trabzon'da bir konuşma yapmış. Nasıl bir ruh dünyası içerisinde yaşıyorlar hayret ediyoruz. Kıskanıyor diyor. Ya Temel Bey kimi kıskanacak. Niye kıskansın? Temel Bey siyasi hayatı içerisinde Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanlığı döneminde önünü açmış bir insandır. Biz neyini kıskanacağız? Böyle düşününce biz diyoruz ki herhalde bunlar bizi kendileri gibi düşünüyorlar çünkü kendileri siyasi hayat içerisinde bir hırsları var. Temel Bey'e bir şey söyleyeceğine sayın Soylu gitsin damadın arkasında oturacağı koltuğun kavgasını versin, niye bu işlerle uğraşıyor, böyle bir şeye girmeye ne gerek var."