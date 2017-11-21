SPL sermaye piyasası sınavlarında dijital dönüşümü tamamladı

İstanbul, 21 Kasım, (DHA) - Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) sermaye piyasası lisanslama sınavlarında dijital dönüşümü tamamladığını açıkladı.

SPL\'den yapılan açıklamada, 3 Nisan tarihinde ilk aşaması başlatılan dijital sınav dönüşümünün, son aşamasının Kasım ayında devreye alınmasıyla tamamlandığı belirtildi. Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS) ile birlikte; adayların kendilerine en uygun zamanda ve sınav konusu bazında sınava girmelerine olanak sağlandığı belirtilen açıklamada şu konuların altı çizildi:

\"Finansal piyasalardaki küresel gelişmeler sonucunda ihtiyaç duyulan donanımlı ve yetişmiş insan kaynağının daha verimli ve nitelikli şekilde finans sektörüne kazandırılması için çalışan SPL; teknoloji odaklı, hızlı, esnek ve sektörün gelişen ihtiyaçlarını karşılayan faaliyetlere öncelik veriyor.

\"Bu kapsamda; bugüne kadar sadece kâğıt ortamında yürütülmekte olan lisanslama sınavlarının,elektronik ortamda da gerçekleştirilmesini sağlayan Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS) projesinin ilk aşamasını 3 Nisan tarihinde hayata geçirmiş ve dijital dönüşümü aşamalar halinde tamamlayarak 10 Kasım tarihi itibarıyla sermaye piyasası lisanslama sınav konularının tamamını elektronik ortama taşımıştır.\"

e-LS başvurularının SPL Başvuru Sistemi (SBS) üzerinden alındığı ve SPL Sınav Merkezinde bulunan bilgisayarlı sınav salonunda haftada beş gün yapıldığı belirtilen açıklamada, e-LS konuları şöyle sıralandı:

\"1001 - Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları,

1002 - Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları,

1003 - Sermaye Piyasası Araçları 1,

1004 - Sermaye Piyasası Araçları 2,

1005 - Yatırım Kuruluşları,

1006 - Finansal Piyasalar,

1007 - Finansal Yönetim ve Mali Analiz,

1008 - Genel Ekonomi,

1009 - Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri,

1010 - Ticaret Hukuku,

1011 - Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi,

1012 - Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri,

1013 - Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme,

1014 - Gayrimenkul Değerleme Esasları,

1015 - İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi,

1016 - Muhasebe ve Finansal Raporlama,

1017 - Kredi Derecelendirmesi,

1018 - Kurumsal Yönetim,

1019 - Gayrimenkul Mevzuatı.\"

Açıklamaya göre, kâğıt ortamında yürütülmekte olan sınavlarda olduğu gibi e-LS’de de her bir sınav konusunda, yanıtlanması gereken soru sayısı 25, sınav süresi de 45 dakika olacak. Buna göre adaylar, sınav tarihinden itibaren beş iş günü sonrasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte SPL Başvuru Sistemine giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecekler. Diğer taraftan; kâğıt ortamında gerçekleştirilen lisanslama sınavlarının yılın ilk ve ikinci yarısı olmak üzere yılda 2 kere düzenlenmesine ayrıca devam ediliyor.

Daha esnek ve sonuçların hızla alınabildiği bir sistem olarak kurgulanmış olan e-LS\'nin, sermaye piyasası kurumlarının ve halka açık ortaklıkların lisanslı personel ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olacağı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

\"e-LS ile birlikte; sınavlara girebilmek için 6 ay beklenilmesine gerek kalmıyor, adaylar tüm mobil cihazlar ve bilgisayarlar üzerinden diledikleri zaman sınav başvurusunda bulunabiliyor. Başvuru ekranında bulunan takvim üzerinden diledikleri gün ve saatte sınava girilebiliyor. Bir lisansa ait sınav konularına aynı gün girmek yerine 45’er dakikalık her bir sınav konusuna istenilen günlerde ayrı ayrı girilebiliyor.Sınav sonuçları, kâğıt ortamındaki sınavlar ile karşılaştırıldığında çok daha kısa süre içerisinde öğreniliyor.\"

\"Teknolojiye yatırım devam edecek\"

SPL Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Tuba Ertugay Yıldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, \"Tüm kurum ve kuruluşlarda dijital dönüşümün konuşulduğu bu dönemde SPL olarak teknoloji odaklı yatırımlara ve çalışmalara ağırlık vermeye devam edeceğiz. İlerleyen dönemlerde de finansal piyasalara ve bu piyasadaki insan kaynağına değer katacak çözüm ve uygulamaların geliştirilmesi amaçlı çalışmaları yürüteceğiz\" dedi ve ekledi:

Lisanslama sınavlarının amacı

\"Lisanslama sınavları ile sermaye piyasalarında çalışan insan kaynağının niteliğinin artırılması, dolayısıyla yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi ve kaliteli hizmet verilmesinin sağlanması amaçlanıyor.”

\"Bu kapsamda; sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla lisanslama sınavları yapılmakta ve söz konusu sınavlarda başarılı olan adaylara, almaya hak kazandıkları lisans belgeleri verilmektedir.\"

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