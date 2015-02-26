SPK'dan Taraf gazetesi için açıklama

Taraf gazetesi bugün, "İşte AKP'nin yeni Türkiye'si" manşetiyle verdiği haberde, yazıişleri toplantısını, gazeteye inceleme başlatan üç SPK uzmanıyla birlikte yaptığını duyurdu. Konuyla ilgili SPK bir açıklama yaparak çalışma yapılacak yeri şirket yetkililerinin belirlediğini söyledi. Yapılan açıklamada, “Kuruluşların hangi odasında ne iş yapıldığının denetçilerimiz tarafından bilinmesi mümkün değildir. Denetçilerimizin fotoğraflarının çekildiği söz konusu oda da şirket yetkilileri tarafından kendilerine tahsis edilmiştir” denildi.

Taraf gazetesinin bugün yayınlanan manşet haberine göre, üç SPK uzmanı, gazetede inceleme başlatarak yazı işleri toplantı masasında çalışma yaptı. Taraf’ın sabahki yazı işleri gündem toplantısına başlamasından bir süre sonra üç uzman, masadan ayrıldı.

SPK'dan açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu, (SPK) bir açıklama yaparak Taraf'ın haberini yalanladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ile verilen yetki ve görev kapsamında halka açık anonim ortaklıklar ve kuruluşlar nezdinde sürekli olarak denetimler yapıldığı belirtildi. Açıklamada, kurul uzmanlarının yazı işleri toplantısına katıldığı şeklinde haberler olduğu hatırlatılarak, “Bahsi geçen iddianın yer aldığı basın organı da halka açık bir anonim ortaklık olup, benzer denetimler halka açık anonim ortaklıklar ve kuruluşlar nezdinde önceden belirlenmiş programa bağlı olarak yürütülmektedir” denildi.

‘Çalışacağımız yeri bize onlar gösterdi’

Kurul çalışanlarının denetim yaptıkları kuruluşlarda kendilerine tahsis edilen odalarda kendilerine verilen bilgi ve belgeler üzerinde ilgili mevzuat kapsamında incelemelerini yürüttükleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kuruluşların hangi odasında ne iş yapıldığının denetçilerimiz tarafından bilinmesi mümkün değildir. Denetçilerimizin fotoğraflarının çekildiği söz konusu oda da şirket yetkilileri tarafından kendilerine tahsis edilmiştir. Söz konusu iddia kesinlikle gerçeği yansıtmamakta, Kurulumuzu ve çalışanlarımızı hedef yapma amacını taşımaktadır. Yasal haklarımızı ve denetim yetkimizi Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kullanmaya devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine saygılarımızla sunarız.”