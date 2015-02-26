Taraf: SPK müfettişleri yazı işleri masamızda!

Taraf gazetesinin bugünkü (26 Şubat 2015) manşetinde yer alan haberde, üç SPK uzmanının gazetede inceleme başlattıklarını öne sürerek, yazı işleri toplantı masasında çalışma yaptığı iddia edildi. Taraf’ın haberinde, “Taraf’ın sabahki yazı işleri gündem toplantısına başlamasından bir süre sonra üç uzman, masadan ayrıldı. Böylece, ‘dünyanın en özgür basını bizde’ diyen AKP Hükümeti’nin Yeni Türkiye’sinde bir ilke daha imza atılarak, yazı işleri masasında “mali inceleme” yapılmış oldu” denildi.

Taraf gazetesinde yer alan, “İşte AKP’nin yeni Türkiye’si” başlıklı haber şöyle:

‘İşte AKP’nin yeni Türkiye’si’

Hükümetin, muhalif medya kuruluşlarına yönelik baskılarının ardı arkası kesilmiyor. Hükümet, yazı işleri katında da “müfettiş” görevlendirmeye başladı. Üç SPK uzmanı, Taraf Gazetesi’ne inceleme başlattıklarını öne sürerek, yazı işleri toplantı masasında çalışma yaptı.

AKP Hükümeti’nin, muhalif medya kuruluşlarına yönelik baskılarına dün bir yenisi daha eklendi. Bugüne kadar, yayınlarını beğenmediği medya kuruluşları hakkında, “vergi incelemesi” başlatmakla nam salan hükümet, bu kez yazı işleri katında inceleme yapmak için “müfettiş” görevlendirmeye başladı. Bunun ilk örneği ise Taraf Gazetesi’nde dün yaşandı. Üç SPK uzmanı, halka açık olan Taraf Gazetesi’ne inceleme başlattıklarını öne sürerek, yazı işleri toplantı masasında çalışma yaptı. Taraf’ın sabahki yazı işleri gündem toplantısına başlamasından bir süre sonra üç uzman, masadan ayrıldı. Böylece, “dünyanın en özgür basını bizde” diyen AKP Hükümeti’nin Yeni Türkiye’sinde bir ilke daha imza atılarak, yazı işleri masasında “mali inceleme” yapılmış oldu.

Taraf Gazetesi’nde yaşanan, müfettişli yazı işleri toplantısının ayrıntıları şöyle:

Saat 08:30’da geldiler

Son dönemde yaptığı muhalif haberler nedeniyle AKP Hükümeti’nin adeta hedefi haline gelen Taraf Gazetesi, dün güne SPK uzmanlarının ziyareti ile başladı. Saat 09:00’dan itibaren gazeteye gelmeye başlayan gazete çalışanları, toplantı masasında laptopları ile çalışan üç “gizemli şahıs” ile karşılaştı. İlk etapta ne olduğunu anlamayan gazeteciler, “bu kişilerin” kim olduğunu araştırdı. Yapılan kısa bir araştırmanın ardından, toplantı masasındaki üç kişinin, kısa adı SPK olan Sermaye Piyasaları Kurulu’nun (SPK) uzmanları olduğu anlaşıldı. Hisselerinin bir kısmı halka açık olan Taraf Gazetesi’ne, SPK’nın “inceleme” kılıfı ile üç müfettiş gönderdiği öğrenildi. Sabah saat 08:30’da gazete binasına gelen üç SPK görevlisi incelemelerini “yazı işleri toplantı masasında” gerçekleştiriyordu. Saat 11:00 gibi ise yazı işlerinde gündem toplantısına geçildi. Bölüm şefleri ve editörlerin katıldığı toplantıda her zamanki gibi gündem maddeleri ele alındı. Kısa bir süre daha yazı işleri masasında oturan üç SPK görevlisi, bölüm şefleri gündemlerini sunmaya başladıktan bir süre sonra yazı işleri masasından ayrıldı. Bu esnada, üç SPK uzmanının, “sermaye piyasalarına” ilişkin ne tür inceleme yaptıkları ise anlaşılamadı. SPK’nın üç uzmanı, yazı işleri toplantısının ardından öğle yemeği için binadan ayrıldı. Üç uzman, yemeğin ardından ise Taraf Gazetesi’ndeki mesailerine devam etmek üzere tekrar gazete binasına geldi. Ekip, öğleden sonraki çalışmalarına da gazetenin yazı işleri katında devam etti.

Cumhuriyet tarihinde bir ilk

SPK uzmanlarının, Taraf Gazetesi’nin yazı işleri departmanında inceleme yapması Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Bizdeki basın özgürlüğü dünyanın hiçbir ülkesinde yok” sözlerini hatırlattı. SPK uzmanları, yazı işleri masasında inceleme yaparak, dünya ülkelerinde eşi benzeri görülmeyen bir uygulamayı daha hayata geçirmiş oldu. SPK da bu uygulamayla ismini tarihe altın harflerle yazdırmış oldu.

SPK’nın “basın”la ne ilgisi var

SPK, sermaye piyasalarının üst kurulu olarak biliniyor. SPK, Türkiye’de ilk kurulan üst kurulların da başında geliyor ve halka açık. Yani hisseleri borsada işlem gören şirketlerin denetimini gerçekleştiriyor. Taraf Gazetesi’nin de hisselerinin bir kısmı halka açık. Dolaysıyla, SPK’nın Taraf Gazetesi’nin hesaplarında inceleme yapma yetkisi bulunuyor. SPK da çeşitli gerekçeler öne sürerek, tüm iş ve işlemleri “24 saat gözetim altında” tutulan ve Türkiye’nin en şeffaf şirketlerinin başında gelen Taraf Gazetesi hakkında sık sık inceleme kararı alıyor. Hükümete yakın şirketlerin kapısının önünden bile geçmeyen SPK uzmanları, Taraf Gazetesi’nin yazı işleri departmanında inceleme yapıyorlar.

Bir yılda, üç inceleme yapıldı

12 yıllık AKP Hükümeti döneminde muhaliflere yönelik yaptığı incelemeler ile eleştirilerin hedefi haline gelen Maliye Bakanlığı ise Taraf Gazetesi için bir yılda üç ayrı inceleme kararı alarak yine bir ilke imza atmıştı. Vergi müfettişi Abdullah Kiraz, yaklaşık bir buçuk yıllık inceleme yaparak haksız yere 5.5 milyon liralık vergi cezası kesmiş, söz konusu ceza tebliğ edildikten sonra Maliye, “eksik inceledik” diyerek aynı yıllarla ilgili yeniden inceleme kararı almıştı. Hızını alamayan Maliye Bakanlığı, Taraf Gazetesi’nin olmayan televizyonu hakkında da inceleme başlatmıştı. Yani bir yıl içinde üç ayrı inceleme kararı alınmış oldu.

‘Zorbalık onların genlerinde var’

Taraf Gazetesi’nin yazı işleri biriminde yapılan SPK incelemesi, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın basın özgürlüğü konusundaki sözlerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce, “Bizdeki basın özgürlüğü dünyanın hiçbir ülkesinde yok” demişti. CHP’li Gürsel Tekin, “CHP yöneticileri Sümeyye Erdoğan’a suikast düzenleyecek” iddiasında bulunan Ethem Sancak’a ait gazetelere iktidara gelmeleri halinde el koyacaklarını öne sürmüştü. Bu sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AKP yöneticilerinin tamamı tepki gösterdi. Özellikle Erdoğan’ın, gazetelere el koyma uygulamasının CHP’nin geleneğinde olduğunu öne sürerek, “Zorbalık onların genlerinde var” demesi dikkat çekmişti.