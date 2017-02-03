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15 Temmuz Darbe Girişimi

SPK'dan darbe komisyonuna yanıt: İftiralara maruz kaldık

"Kurulumuz SPK kapsamında terör örgütü ve her türlü suçla mücadelesini kesintiye uğratmamış..."

03 Şubat 2017 21:49

Hülya Karabağlı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 15 Temmuz Darbesini Araştırma Komisyonu’na, 15 Temmuz öncesi ve sonrasında ilgili kanunun verdiği yetki kapsamında ivedilikle yapılan yönelik işlem ve sorumluklarından dolayı "FETÖ/PDY"  bağlantılı şirketler ve bu yapıyla irtibatlı olduğu düşünülen  kişiler tarafından duyurusu ve iftiralara  maruz kaldıklarını söyledi. 

SPK, “Kurulumuz SPK kapsamında terör örgütü ve her türlü suçla mücadelesini kesintiye uğratmamış, ayrıca da bu hususta Kurulumuz örnek teşkil edecek, azim, kararlılık ve hızda mücadelesini sürdürmüş, görevini yerine getirmiştir” denildi.

SPK, Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Dr. Enver Usca imzasıyla  komisyona gönderilen  kapsamlı yanıtlarda,  Bank Asya, Taraf Gazetecilik, Koza Grubu, Boydak Grubu ve Royal Halı'ya ilişkin olarak son beş yıl içerisinde alınmış olan ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması, hukuk davası açılması veya idari para cezası tesis edilmesi gibi yaptırım içeren Kurul kararları da sunuldu. 

SPK'dan komisyona gönderdiği cevapların PDF hali için tıklayın.

 

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