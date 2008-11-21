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Politika

SPK'da çok ilginç olay

CHP’li Akif Hamzaçebi’nin SPK başkanıyla ilgili şok iddiası şaşkınlık yarattı: SPK binasına gelen kurul üyesi içeri alınmadı, odaya kilitlendi.

21 Kasım 2008 02:00

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, dün akşam saatlerinde CHP’li Akif Hamzaçebi’nin SPK başkanıyla ilgili şok iddiasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hamzaçebi, 2009 yılı bütçesi görüşmelerinde komisyonda hazır bulunan SPK Başkanı Turan Erol’un yanıtlaması isteğiyle soru sormak üzere söz aldı. Hamzaçebi, “Bu haftasonu bir Kurul üyesi, Kurul binasına geldi. Ancak başkanın talimatı doğrultusunda korumalar tarafından kapıda durduruldu ve üzeri arandı, ya da aranmaya çalışıldı. Sonra da aynı kurul üyesi odasına kilitlendi.

Bütün bunlar doğru mu? Bu durum SPK Başkanı’nın talimatıyla mı oldu? SPK Başkanı, SPK’yı krallık mı zannediyor?” dedi.

Hamzaçebi’nin bu soruları üzerine Komisyonda bütçe sunuşu için hazır bulunan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’in gerildiği gözlenirken, Başkan Turan Erol’un bir süre sonra Ekren’e bir not ilettiği fark edildi. Yanıtlar kısmına gelindiğinde SPK Başkanı Turan Erol, sorulara yanıt vermeyeceğini, kurum ile ilgili tüm soruları yazılı yanıtlayacağını söyledi.

Olay nasıl oldu?

Meclis koridorlarında olayın şöyle geliştiği anlatıldı:

SPK’ya Abdüllatif Şener tarafından 2007 yılında atanan Kurul Üyesi İlhami Öztürk, Cumartesi günü kurul binasına geldi. Ancak SPK Başkanı Turan Erol’un haftasonu binaya Kurul üyeleri de dahil kimsenin alınmayacağı talimatı üzerine, koruma görevlileri üye Öztürk’ü durdurdu ve üzerine aramak istediler. Ancak Öztürk buna izin vermedi. Kapıda koruma görevlileri ile Öztürk arasında bir tartışma ve küçük çaplı bir arbede yaşandı. Ardından Öztürk hızla odasına yöneldi. Bunun üzerine koruma görevlileri Öztürk’ü odasına kilitlediler. Ardından SPK Başkanı Erol’a bilgi verildi. Bir süre zarfında Öztürk odasında kilitli kaldı. Ardından başkanın talimatıyla Öztürk serbest bırakıldı.

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