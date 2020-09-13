SPK'nın borsadan altı ay men ettiği kullanıcı Twitter'dan paylaşımlarla 'bir holdingin hisselerine tavan yaptırdı'

Sermaye Piyasası Kurulu'nun temmuz ayında altı ay işlem yasağı verdiği bir kişinin yaptığı paylaşımlarla hisse senetlerinde yatırımcıları yönlendirecek paylaşımlara devam ettiği belirlendi.

Habertürk’ten Rahim Ak'ın haberine göre, borsaya yeni gelen yaklaşık 400 bini aşkın bireysel küçük yatırımcıları belirli hisselere yönlendiren ve bu yönlendirmeler nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu’ndan altı ay ceza alan Hasan Meşe isimli şahıs yeni paylaşımlar yapmaya başladı.

Küçük yatırımcıları kandırıyor

Dün bu hesabın Twitter'den bir holding hissesiyle ilgili paylaşım yapmasının ardından bu hisselerin değeri yüzde 10 yükseldi.

Meşe, SPK'nın yasağına aldırmadan Twitter'den önce 'Yarın saat 11'de yeni AR-GE fırından çıkıyor' ardından 'Hayalleri olan uyumaz' twitleri attı. Bu sırada başka hesaplardan da bu hisselerle ilgili nasıl pozisyon almaları gerektiğine dair sorular gelmeye başladı.

Beklentiyi böylece artıran Meşe dün '... 6 ay buradayız' diye yazdı. Bu paylaşımların ardından küçük yatırımcılar sadece adı geçen holding değil gruba bağlı diğer hisseleri de satın alarak tavan yaptırdı. Holding hissesi yüzde 10 değer kazanarak 1 liranın üzerine çıktı.

SPK daha önce uyarmıştı

SPK'nin işlem yasağı koyduğu kişilerin hisse alım satımı yasak olduğu için başkaları adına alım satım yaptıkları biliniyor. SPK açıklamasında manipülatörlerin önce düşük fiyattan hisse topladıklarını sonra bu hisseyi yükselecek ve çok para kazanacaksınız spekülasyonu yaparak küçük yatırımcıya yüksek fiyattan sattıklarını örneklerle ortaya koymuştu. SPK, bir kişinin 'bu hissenin fiyatı artacak' dediğinde elindeki hisseyi size yüksek fiyattan satma anacı güttüğünü ve küçük yatırımcıların dikkat etmesi gerektiğini belirtmişti.