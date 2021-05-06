SPK'dan 33 internet sitesine 'erişim engeli' kararı

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; SPK'nın haftalık bülteninde, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen internet sitelerine erişimin engellenmesi için, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Bu arada, kaldıraçlı işlem; aracı kurumların uyguladığı ve müşterinin FOREX (döviz ticareti) işlemlerinde, yatırım miktarının üzerinde işlem yapabilmesine olanak sağlayan sistem olarak tanımlanıyor.

SPK'nın erişim engeli getirilmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiği siteler şöyle: