SPK Başkanı'ndan 'Herif' açıklaması: Her geleni sorgulamak ayıp bir şey

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı (SPK) Vahdettin Ertaş, Borsada önemli hacimlerle işlem yapan ve piyasa oyuncularının "herif" diye isimlendirdiği işlem sahibine yönelik soruyu yanıtladı. "Her gelenin peşine düşüp 'Bu nereden geldi, bu herif miydi, adam mıydı' diye sorgulamak ayıp bir şey" diyen Ertaş, şunları kaydetti:

"Basını da bu konuda eleştiriyorum. Türkiye'deki kurumlar ve paranın nasıl geleceği belli. 32 sayılı bir karar var. Orada diyor ki; Türkiye'ye sermaye şu şu kanallarla gelir. Gelirken, borsada işlem yaparken manipülasyonla mı geliyor, insider'la mı geliyor… SPK bunu inceliyor.

Dolayısıyla böyle bir tespit yokken her gelen para Körfez'den mi geldi, Malezya'dan mı geldi, Londra'dan mı geldi diye beyinlerinizi sizin değiştirmeniz lazım. Türkiye bir finans merkezi. Londra'da hiçbir gazeteci böyle bir soruyu regülatöre sormaz. Biz nasıl değişiyorsak basının da buna uyum sağlaması lazım.

Geldi mi 4 milyar dolar yıl başından bu yana Geldi. Yarın gidebilir mi? Gider. Ertesi gün geri gelir ama her gelene her gidenin peşinden sorgularsanız o zaman kimse gelmez. Gelen şeyler Türkiye'nin regülasyonuna uygundur. Hepsi kamu otoritelerinin bilgisi dahilindedir.Kim alıyor, kim satıyor hepsini SPK online, real time biliyordur. Mevzuata aykırı bir şey görürse ensesinden tutar."