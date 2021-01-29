SPK, 53 forex sitesinin kapatılmasına karar verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yetkisi olmadan kaldıraçlı işlem yapan 53 forex sitesinin kapatılmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, müşterilerinin yatırım miktarı üzerinden işlem yapabilmesine olanak sağlayan kaldıraçlı işleme izin veren 53 forex sitesinin kapatılması için talepte bulundu.

Türkiye’de bulunan yatırımcılara yurtdışından bu tarz işlemler yapmasına izin veren sitelerin kapatılma kararı, SPK’nın tedbir ve suç duyurularının yapıldığı yeni bültende açıklandı.

Türkiye’de yasal olarak forex yatırımı, yani iki para birimi arasındaki değişim oranından yararlanarak döviz ticareti yapmak mümkün. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik konumda bulunan yatırımcıların sadece yetkilendirilmiş kuruluşlarla kaldıraçlı işlem yapmasına izin veriyor.

SPK, yetkilendirdiği kuruluşlarda kaldıraçlı işlem oranını 1'e 10 olacak şekilde belirlemişti ve bu sayede yatırımcılar, 1000 dolar karşılığında sadece 10 bin dolarlık işlem yapabiliyordu. Yetki verilmeyen kuruluşlarda ise bu oran değişkenlik gösterebiliyordu ve SPK, bu işlemlerin önüne geçebilmek için 53 forex sitesinin kapatılmasına karar verdi.