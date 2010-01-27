Spirit Mars'ta kaldı

T24 - Amerikan uzay kurumu NASA, sadece üç aylığına gönderilen ancak Kızıl Gezegen'de kuma saplanan ve burada 6. yılına giren Spirit'in kurtarılamadığını açıkladı.





NASA'nın Mars Araştırmaları Programı'nın başındaki Doug McCuiston, Spirit'in Mars'ta kuma saplı halde kalacağını ancak bunun robotun görevinin sona erdiği anlamına gelmediğini belirtti.



McCuiston, robotun artık sabit bilimsel araştırma platformu olduğunu belirterek "Spirit ölmedi, sadece uzun hayatında yeni bir evreye girdi" dedi.



Bu arada NASA, Spirit'in ikizi Opportunity'nin Mars'ta keşifler yapmaya devam ettiğini açıkladı. Mars'ın güney yarı küresindeki Yurt Düzlüğü platosunun batısında yer alan Truva kraterinin bir köşesinde geçen yıl Nisan'da kuma saplanmasının ardından, altı tekerlekli, 180 kg ağırlığındaki robotu kurtarma çabalarının sonuçsuz kaldığı ve Mars'a 4 Ocak 2004'te inen Spirit'in bataryalarının giderek güç kaybettiği bildirilmişti.



Hareketsiz kalması yüzünden güneş panelleri üzerinde biriken tozun Spirit'in bataryalarının dolmasına engel olduğu, bir rüzgarın tozları süpürmemesi veya bir enerji yükselişi olmaması halinde robotun geleceğinin Mars'taki gündönümü olan Mayıs'tan sonrası için karanlık olduğu açıklanmıştı.



Bunun Mars kışı boyunca robotun çalışması için yeterli gücü olmaması anlamına geldiğini belirten NASA, bu koşullara rağmen Spirit'in bilimsel çalışmalarına devam ettiğini, hatta beklenmedik bir keşif bile yaptığını duyurmuştu.





