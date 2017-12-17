Spil'de yılbaşı yoğunluğu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da Spil Dağı Milli Parkı\'nda yer alan orman köşkleri yılbaşının gözdesi oldu. Yeni yılı 1517 metre yükseklikte karşılamak isteyenler rezervasyon yaptırırken, doluluk oranının yüzde 100\'e çıktığı belirtildi.

Manisa\'ya 24 kilometre, İzmir\'e ise 50 kilometre uzaklıkta yer alan Spil Dağı Milli Parkı, yılbaşında eğlence merkezlerine rakip oldu. Spil Dağı Milli Parkı\'nda yılbaşını gecesi konaklamak isteyenler, bu yıl orman köşklerine yoğun ilgi gösterdi. Spil Orman Köşkleri İşletmesi Müdürü Yoldaş Akdeniz, Spil Dağı\'nın son yıllarda özellikle kanser hastaları tarafından tercih edildiğini, sağlık için de çekim merkezi olmaya aday olduğunu söyledi. Yoldaş Akdeniz, yılbaşı gecesi Manisa\'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı\'nda oldukça fazla misafiri ağırlayacaklarını belirterek, şöyle dedi:

\"Bu yıl yılbaşı gecesini şehrin stres ve karmaşasından uzak, doğanın içinde dinlenmek isteyenler, ekolojik bir yaşam alanı olan Spil Dağı Milli Parkı Orman Köşklerini tercih etti. Buradaki temiz hava, yılkı atları ve kar misafirleri Spil Dağı\'na çekiyor. Toplamda 42 kır evimiz mevcut. Bu kır evlerinin arasında 1+1, 2+1 ve delux olmak üzere 3 çeşit evimiz bulunuyor. Evlerimizin tamamı yılbaşı gecesi dolu olacak.\"

ZİYARETÇİLER İSTANBUL VE İZMİR\'DEN

Sadece yılbaşı gecesinde değil, yılın her ayında genellikle İstanbul ve İzmir\'den ziyaretçilerin çok olduğuna dikkati çeken Akdeniz, Manisa\'dan gelen ziyaretçi sayısının çok az olduğunu kaydetti. Akdeniz, \"Hafta sonlarında yüzde 100\'e yakın bir doluluk oranımız var. Özel günler için çok öncesinden rezervasyon yaptırılmazsa, yerimiz kalmayabiliyor. Burada doğa gezisi yapılabilir. Hem Manisa hem de İzmir\'in bir kısmı görübilir\" dedi.

Spil Dağı\'na gelen kanser hastalarının yaklaşık 20 gün kaldığını belirten Akdeniz, kendilerini daha iyi hissettiklerini söylediğini aktardı.

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