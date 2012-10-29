Spil Dağı'nda yangın çıktı

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı giriş noktasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kızılçam ağaçlarıyla kaplı alanda, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Spil Dağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Belediyesi itfaiye ekipleri, havanın kararması nedeniyle havadan müdahale edilemeyen yangına, çok sayıda arazözle karadan müdahale ediyor.

Manisa kent merkezinden de gözlemlenebilen yangın nedeniyle, güvenlik güçleri, milli parka giden yolu araç trafiğine kapattı.