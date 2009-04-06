T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Spikerlik ve futbol anlatımı

"Spikerlik ve Futbol Anlatımı" TRT'de 23 yıl muhabir, spiker ve haber müdürü olarak görev alan yazar Doğan Yıldız'ın, sekizinci kitabı.

06 Nisan 2009 03:00

Son yıllarda, radyo ve televizyonlarda spor yayınlarının artması ile spor spikerliğinin, ayrı bir önem ve değer kazandığı bir gerçek. Peki ya eğitimi?

İşte, sporda, özellikle, futbol anlatımında ‘temel eğitime’ dayalı olan "Spikerlik ve Futbol Anlatımı" kitabında, spikerlik eğitimi, çok yönlü ele alınıyor ve işleniyor.

Spikerlik eğitiminin, tüm aşama ve gelişmelerinin yer verildiği kitap, bu alandaki çok büyük boşluğu dolduruyor. "Spikerlik ve Futbol Anlatımı" kitabında, futbol anlatımı temel eğitimi yanı sıra, güzel konuşma eğitimi de konu ediniliyor.

Kuşe kağıda, 23.5x16.5 ebatlarında 336 sayfalık, özel kapaklı kitapta yer alan konular, ilişkili oldukları renkli fotoğraflar ve çizimlerle besleniyor.

"Spikerlik ve Futbol Anlatımı" TRT'de 23 yıl muhabir, spiker ve haber müdürü olarak görev alan yazar Doğan Yıldız'ın, sekizinci kitabı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24