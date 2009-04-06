Son yıllarda, radyo ve televizyonlarda spor yayınlarının artması ile spor spikerliğinin, ayrı bir önem ve değer kazandığı bir gerçek. Peki ya eğitimi?



İşte, sporda, özellikle, futbol anlatımında ‘temel eğitime’ dayalı olan "Spikerlik ve Futbol Anlatımı" kitabında, spikerlik eğitimi, çok yönlü ele alınıyor ve işleniyor.



Spikerlik eğitiminin, tüm aşama ve gelişmelerinin yer verildiği kitap, bu alandaki çok büyük boşluğu dolduruyor. "Spikerlik ve Futbol Anlatımı" kitabında, futbol anlatımı temel eğitimi yanı sıra, güzel konuşma eğitimi de konu ediniliyor.



Kuşe kağıda, 23.5x16.5 ebatlarında 336 sayfalık, özel kapaklı kitapta yer alan konular, ilişkili oldukları renkli fotoğraflar ve çizimlerle besleniyor.



"Spikerlik ve Futbol Anlatımı" TRT'de 23 yıl muhabir, spiker ve haber müdürü olarak görev alan yazar Doğan Yıldız'ın, sekizinci kitabı.

