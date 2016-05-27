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Spiker Roksan Kunter’e şantaj: 10 milyon lira vermezsen fotoğraflarını yayarız!

"Ben evli, çocuklu, sakin yaşayan biriyim, mağdurum"

27 Mayıs 2016 14:27

2. Abdülhamid’in soyundan gelen ve efsane basketçi Erman Kunter’in kızı spor spikeri Roksan Kunter, e-posta adresine gelen bir maili açınca hackerların eline düştü. Hackerlar, Kunter’in özel fotoğraf ve videolarını ele geçirdi ve ünlü sunucuya “10 milyon lira vermezsen özel fotoğraflarını yayarız” diye tehditte bulundu.

Günaydın’ın haberine göre, Soluğu savcılıkta alan ünlü sunucu, "Şantaja uğradım. Ben evli, çocuklu, sakin yaşayan biriyim. Mağdurum" diyerek şikayetçi oldu. 

 

Roksan Kunter Kimdir?

 

II. Abdülhamit’in torunlarından Osman Nami Osmanoğlu’nun torunudur. Aynı zaman da Hürrem Sultan da büyük babaannesidir. İsmi Hürrem’in asıl adı Roksölan’dan gelmektedir. Fransa da iletişim okuduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Programcılığı okumuştur. 10 yıla yakın basketbol oynamıştır. Ünlü antrenör Fehmi Sadıkoğlu’nun radyocu Mehmet Ayhan ile tanıştırmasıyla oyunculuk kariyeri başlamıştır. Basketbol sahalarında röportajlar yapmaya başlamıştır.

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