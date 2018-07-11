Spiker Nazlı Çelik'in HDP'li Abdullah Zeydan'a açtığı davaya ret

Star TV Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik, 7-8 Nisan 2016 tarihlerinde Yüksekova hakkında yaptığı haberlerin yayınlanmasının ardından “Yüksekova’da halkın evini şov için bombalatan Nazlı Çelik ve çamur medyasını bakana sunduk. Verebilecek cevabı var mı?” mesajı paylaşan HDP'li Abdullah Zeydan’a açtığı 50.000 liralık manevi tazminat davası mahkeme tarafından reddedildi.

Kararı Twitter hesabından duyuran Zeydan’ın avukatı Fırat Epözdemir, “Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik’in, müvekkilimiz Hakkari eski milletvekili sayın Abdullah Zeydan’a karşı açmış olduğu 50.000,05 TL’lik tazminat davasını karara bağlayan mahkeme davayı reddetti” dedi.

Ne olmuştu?

Çelik, 7-8 Nisan 2016 tarihlerinde Yüksekova hakkında yaptığı haberlerin yayınlanmasının ardından “Yüksekova’da halkın evini şov için bombalatan Nazlı Çelik ve çamur medyasını bakana sunduk. Verebilecek cevabı var mı?” mesajı paylaşan HDP'li Abdullah Zeydan’a 50.000 liralık manevi tazminat davası açmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Nazlı Çelik, HDP'li Abdullah Zeydan’ın tweetinin kendisini toplum nezdinde şov ve reyting yaparak insanların canına ve malına zarar verebilen biri gibi gösterdiğini ileri sürmüştü.

Nazlı Çelik’in avukatı dava dilekçesinde, “Haberin yapılmasının amacı, terörün şehir halkına etkisini konu almaktır. Davalı Abdullah Zeydan rencide edici sözler söyleyerek müvekkilim Nazlı Çelik’in kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Davalıdan 50.000 lira manevi tazminatın tahsilini istiyoruz” demişti.