Spike Lee, Viagra'yı anlatan bir müzikal yönetecek

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Ünlü yönetmen Spike Lee, cinsel gücü artırıcı bir ilaç olan Viagra hakkında bir müzikali yönetecek.

Deadline'ın aktardığına göre, Lee Da 5 Bloods ve American Utopia'dan sonra yeni projesini belirledi. Spike Lee, cinsel gücü artırıcı ilaç olan Viagra'nın keşfi ve dünyaya pazarlanışını konu alan bir müzikali yönetecek.

İngiliz oyun yazarı Kwame Kwei-Armah ile Spike Lee'nin senaryoyu beraber yazdığı oyunda müzik Stew Stewart ve Heidi Redewald tarafından yapılacak.

İlk olarak Britanya'da angina hastalığına tedavi olarak geliştirilen ilaç, 1996 yılında Pfizer tarafından patent almıştı. İlaç, ABD'de 1998 yılında Viagra adında satışa sunuldu. Viagra'nın Pfizer için yıllık 1.8 milyar dolar gelir sağladığı tahmin ediliyor.