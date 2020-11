Spike Lee filmlerinin yıldızı Thomas Jefferson Byrd, Atlanta'da vurularak öldürüldü

T24 Dış Haberler

Yönetmen Spike Lee'nin filmlerinde oynadığı rollerle tanınan aktör Thomas Jefferson Byrd, ABD'nin Atlanta kentinde vurularak öldürüldü.

Polisten yapılan açıklamada memurların olay yerine Cumartesi sabah saat 1.45 sularında gittikleri ve 70 yaşında aktörü sırtından birkaç defa vurulmuş halde buldukları belirtildi.

Sağlık yetkilileri Byrd'ün olay yerinde öldüğünü belirtti.

Byrd, Lee'nin Clockers Chi-Raq, Bamboozled, He Got Game ve Da Sweet Blood of Jesus filmlerinde rol almıştı.

Lee, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla Byrd'ün ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.