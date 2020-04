Spielberg imzalı dizinin ilk fragmanı yayınlandı

Geçtiğimiz yıl başlattığı yeni çevrimiçi yayın platformu Apple TV+ ile Netflix liderliğindeki sektöre iddialı bir giriş yapan Apple, Steven Spielberg imzalı Antoloji serisi Amazing Stories’in ilk fragmanını paylaştı.



Hollywood’un başarılı yönetmenlerinden Steven Spielberg’ün prodüktörlüğünü yaptığı ve mutfağında Martin Scorsese, Tim Burton ve Danny De Vito gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu 80’lerin unutulmaz dizisi Amazing Stories geri dönüyor.

webtekno'dan Berk Baylançiçek'in haberine göre; bilim kurgu, korku ve fantezi unsurlarını olağanüstü bir şekilde harmanlayan ve her bölümünde izleyicilere müthiş bir heyecan yaratan antoloji serisi, ilk olarak 1985 yılında NBC kanalında yayınlanmıştı. Ne var ki dizinin televizyondaki macerası yalnızca iki sene sürdü.



Bilim-kurgu, korku temalı fantastik dizinin ilk sezonunda beş farklı hikaye izleyeceğiz. Serideki her bölümün ve senaryonun altında farklı bir ismin imzası bulunuyor. Amazing Stories’in yeni versiyonuna dair çıkan bazı haberler, dizideki her bölümün 5 milyon dolar bütçeye sahip olacağı yönündeydi.

Fragmandan yola çıkarak, seride pek çok etkileyici görsel efektin olacağını söyleyebiliriz. Büyük bir mirasın üzerine kurulan Amazing Stories’in başarılı olup olmayacağını zamanla göreceğiz. Spielberg’ün imzasını taşıyan efsane serinin yeni uyarlaması, 6 Mart tarihinde Apple TV+ platformunda başlayacak.