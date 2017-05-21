T24 LogoT24 Logo
Gündem
Deutsche Welle

Spiegel: Trump için ekonomik çıkarlar öncelikli

Hafta sonunda yayımlanan Alman gazetelerinde ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaret, İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Brezilya Devlet Başkanı hakkındaki yolsuzluk iddiaları yer buluyor.

21 Mayıs 2017 21:32

Der Spiegel dergisi de ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk yurtdışı temaslarını taşımış yorum sayfasına. Nicole Abe imzalı yorum "Mesih gelmeyecek" başlığını taşıyor. Yorumdan bazı bölümler şöyle:

"Birkaç ay boyunca Trump, İsrailli sağcılar için adeta bir mesih gibiydi. Seçim kampanyası sırasında önce Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya söz verdi, arkasından iki devletli çözümü bir kenara bırakıp kendisi de bir Yahudi olan damadını işin içine soktu. Ancak ziyaret programı, kutsal topraklara gelişi öncesi bu rüyadan uyanıldığının göstergesi: Trump, adamları tarafından belirtildiği üzere -Batı Şeria'da yer aldığı için- Ağlama Duvarı'nda kendisiyle birlikte İsrail Başbakanın bulunmasını istemiyor. (Holokost Kurbanları için yapılmış) Yad Vashem'de sadece 15 dakika kalacak. Büyükelçiliğin taşınması da belirsiz bir tarihe ertelendi. Hatta Trump'ın güvenlik danışmanı, ABD Başkanı'nın Filistinlilerin kendi kaderini tayin etmelerini destekleyeceğini söyledi. [...] Trump'ın görevdeki ilk yurtdışı gezisi iki günlük Riyad temaslarıyla başladı. Burada selefi Obama'nın 2009'da Kahire'de yaptığı gibi İslam'a dair bir konuşma yapacak. Ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi üyeleriyle biraraya gelecek ki bu konsey İsrail'le ticari ililşkilerin ön şartı olarak yeni Yahudi yerleşim birimleri inşasına son verilmesini öngeren bir inisiyatif hazırlığında. El Sisi gibi Sünni devlet adamlarıyla da Trump iyi anlaşıyor. Ekonomik çıkarların Trump için İsrail'le iyi ilişkilerden daha ağır bastığı ortada. Trump'ın ego turunun yeni barış görüşmelerine hatta 'nihai bir çözüme' yol açması imkansız. Zira tıpkı selefinin her seferinde karşı karşıya kaldığı gibi onun da önünde içeriğe dayalı sorunlar hâlâ baki."

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'da Friederike Böge imzalı yorum "İran Etabı" başlığını taşıyor. Yorumdan bazı bölümler şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin mağlubu ülkenin en üst düzey lideri Ayetullah Ali Hamaney oldu. Adayı İbrahim Reisi, seçmeni ikna edemezken rakibi, iktidardaki Hasan Ruhani, iktidarın en tepesindeki isme bağlı yargı ve devrim muhafızları gibi kurumlara yönelik alışılmadık düzeyde sert eleştirilerle dolu bir kampanya güttü. [...] Seçim sonuçları en yüksek liderin bile her şeye muktedir olmadığını ispatladı. İran -Hamaney tartışmasız ülkedeki en etkili isim olsa da- teokrasi ve cumhuriyetin birbirine karıştığı, farklı iktidar merkezlerinin birbiriyle rekabet ettiği bir devlet aygıtına sahip. Bu da Avrupa'nın İran'la işini hiç de kolay kılmıyor. Ancak Brüksel ve Berlin şimdilik rahat bir nefes alabilir. Seçimleri muhafazakâr Reisi kazanmış olsaydı, şu ana kadarki uysal seslerin yerini Amerikan karşıtı tiratlar alacaktı. [...] Avrupa'nın yapacağı en iyi iş, yönünü İran'da yaklaşmakta olan iktidar değişikliğine çevirerek, ülkede pragmatik güçlerin nüfuzunu artırmasına destek olmak olur. Zira İran'da gerçek değişimler ancak Ali Hamaney en üst lider olmadığı takdirde mümkün olacak."

Süddeutsche Zeitung ise Brezilya'da yoğun protesto gösterilerine neden olan Devlet Başkanı Michel Temer hakkındaki yolsuzluk iddialarını yorumlamış:

"Brezilya'da yine 'görevi kötüye kullanma' kelimesi gündemde. Hem de seçimle işbaşına gelmiş Dilma Rousseff'in tam da bu nedenle görevinden olmasının üzerinden tam bir yıl sonra. Bu kez muhatabı, o dönem iktidar koltuğuna oturan ya da Roussef'in tabiri ile darbeyi hazırlayanın kendisi yani Michel Temer. Halkı tarafından pek sevilmeyen Devlet Başkanı Temer, rüşvet ve gizli ses kayıtlarıyla siyasi bir polisiyenin tam ortasında. Kayda alınan telefon görüşmeleri kendisinin bir yolsuzluk ağını para karşılığı susturmaya çalıştığını ortaya koyuyor. Konu Brezilya yüksek mahkemesinin gündeminde, Temer'in işi zor görünüyor. [...] Temer'in iktidara gelmemiş olması Brezilya için çok daha hayırlı olacaktı."

©Deutsche Welle Türkçe

Derleyen: Meltem Karagöz

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

HaftaAlmanABD Başkanı Trump Suudi ArabistanBrezilya Devlet BaşkanıSpiegelABD Başkanı Donald TrumpAbeTrumpTel Aviv ABD Büyükelçiliğini KudüsYahudiAğlama DuvarıBaşbakanınKurbanlarıYad VashemABD Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24