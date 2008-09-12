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Politika

Spiegel: Skandal Erdoğan'a sıkıntı veriyor

Almanya’da,’ülke tarihinin en büyük bağış skandalı’ olarak nitelendirilen Deniz Feneri davası, Alman basınında yer almaya başladı

12 Eylül 2008 03:00

Almanya’nın en önemli siyasi dergilerden Der Spiegel’in internet sayfası, ülke tarihinin en büyük bağış skandalı olarak gösterilen Deniz Feneri Derneği davasını, ’Bağış skandalı Başbakan Erdoğan’a sıkıntı veriyor’ başlığı ile duyurdu.

 

Almanya’da,’ülke tarihinin en büyük bağış skandalı’ olarak nitelendirilen Deniz Feneri davası, Alman basınında yer almaya başladı. Almanya’daki en önemli siyasi dergilerden Der Spiegel’in internet sayfası, skandalı okuyucularına "Bağış skandalı Başbakan Erdoğan’a sıkıntı veriyor" başlığı ile duyurdu.

 

Deniz Feneri Derneği çalışanlarının, toplanan bağış parasının 18 milyon Euro’dan fazlasını zimmetine geçirdiğini yazan Der Spiegel, paranın bir bölümünün AKP çevresindekilere aktarıldığı gerekçesiyle, Başbakan Erdoğan’ın da baskı altında olduğu yorumunu yaptı.

 

Kanal 7’de tanıtım

 

Haberde, Deniz Feneri’nin yoksullara ve ihtiyacı olanlara yardım etme vaadiyle para topladığı ve tanıtım reklâmlarının da sürekli Kanal 7 adlı televizyonunda yayımlandığına dikkat çekildi. Yazıda, toplanan paraların bir bölümünün de, "İslam’i muhafazakâr parti" olarak tanımlanan AKP çevresindekilere aktarıldığı iddiaları yer aldı. Yargılanan sanıkların itiraflarına da değinilen haberde, zimmete geçirilen paralarla Türkiye ve Almanya’da şirketler kurulduğu belirtildi.

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