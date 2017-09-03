Spiegel: Almanya'dan Türkiye'nin talebine ret

Haftalık Der Speigel dergisinin haberine göre Almanya, Türk hükümetinin Gülen yapılanması ile bağlantılı kişi ve kurumların Almanya'daki varlıklarının dondurulması yönündeki resmi talebini reddetti.

Haberde, Türkiye'nin Almanya'ya Gülen yapılanması ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği 80 isimden oluşan bir liste verdiği belirtildi. Liste, Alman Dışişleri Bakanlığı'na geçen nisan ayında iletildi.

Der Speigel dergisi haberinde, Alman hükümetinin söz konusu talebi reddettiğini haziran ayının sonunda Ankara'ya yazılı olarak bildirdiği bilgisine yer verdi. Talebin reddedilmesine gerekçe olarak ise Almanya'da Federal Mali Denetim Kurumu'nun (BaFin) Gülen yapılanması ve üyelerine yönelik harekete geçmesini gerektirecek herhangi bir yasal dayanak bulamaması gösterildi.

Konuyla ilgili Almanya'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Spiegel dergisinin haberinde ayrıca Alman Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre suçluların iadesi işlemleri kapsamında Türk makamlarının Almanya'dan bu yıl içinde 53 iade talebinde bulunduğu bilgisine yer verildi. Bu rakamın şimdiden geçen yılki iade taleplerinin üzerine çıkmış olduğu kaydedildi.

Yaptırım talepleri artıyor

Geçen perşembe iki Alman vatandaşının daha Türkiye'de gözaltına alınmasıyla Türkiye'de demir parmaklıklar ardındaki Alman vatandaşlarının sayısı 55'e ulaştı. Bunların 12'si siyasi nedenlerle tutuluyor. Son gelişmelerin ardından Berlin'de Türk hükümetine karşı daha sert bir politika izlenmesi talepleri giderek artıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Erdoğan'a karşı fazla çekingen davrandığı gerekçesiyle ağır şekilde eleştiriliyor.

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AFP/Reuters,BW/CÖ