Spiegel: Almanya İncirlik'e alternatif arıyor



Türkiye ile Almanya arasındaki İncirlik krizi yeniden gündemde. Spiegel dergisi, Alman milletvekillerinin İncirlik ziyaretinin Türkiye tarafından resmi olarak geri çevrilmesinin ardından koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) üsten geri çekilmeyi talep ettiğine yer verdi. Spiegel, Alman ordusunun Tornadolar için yeni üs arayışının başladığını da yazdı.

Spiegel'ın haberine göre, SPD Savunma Politikaları Sözcüsü Rainer Arnold, IŞİD'e karşı mücadelede uluslararası koalisyona destek amacıyla İncirlik'te bulunan keşif uçakları Tornadoların geri çekilmesini talep etti. Haberde Arnold'un, “Federal hükümetin şimdi Alman askerlerinin konuşlandırılacağı yeni üssü belirlemesi gerekiyor” dediğine yer verildi.

“NATO'nun Awacs misyonu da sallantıda”

IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona destek amacıyla İncirlik'te başlatılan Tornado misyonunun süresi bu yıl Aralık ayında doluyor. SPD'nin oyları olmadan Tornadoların Türkiye'deki görev süresini uzatmak mümkün değil. SPD'li Arnold ayrıca Türkiye ile yaşanan anlaşmazlığın, NATO'nun Türkiye'de planlanan Awacs misyonunu da etkileyeceğini kaydetti. Haberde, NATO'nun 16 Awacs uçağının tümünün Almanya'daki Gelsenkirchen üssünde bulunduğu ve Awacs personelinin üçte birinin Alman ordusu mensubu olduğuna dikkat çekildi. SPD Savunma Politikaları Sözcüsü Arnold'un, grubunun Türkiye'de başlaması planlanan NATO'nun Awacs misyonuna Almanya'nın dâhil olmasına da karşı çıkacaklarını ifade ettiği belirtildi.

NATO Zirvesi'nde, IŞİD'e karşı mücadele kapsamında erken uyarı sistemiyle donatılmış Awacs tipi keşif uçakları misyonunun Konya'da başlatılması planlanmıştı. Ancak Almanya olmadan misyonun başlaması mümkün görünmüyor.

“Yeni üs alternatifleri aranıyor”

Spiegel haberinde, Alman ordusunun Tornadoların keşif uçuşlarını yapabilecekleri yeni üs arayışında olduğuna yer verdi. Haberde, şu sıralar Tornado ve yakıt ikmal uçaklarının Kıbrıs ya da Ürdün'de konuşlandırma imkânı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi. Spiegel, ordu çevrelerine dayandırdığı haberinde, üs değişimi nedeniyle keşif uçuşlarının en az iki ay sekteye uğrayabileceği bilgisini verdi.

Savunma Bakanlığı'nın bakanlık içi planlara yönelik ayrıntı vermek istemediği belirtilirken, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in sözcüsünün “Koalisyon güçlerine destek amacıyla yürütülen misyona Türkiye üzerinden devam etmek istiyoruz ancak İncirlik alternatifsiz değil” açıklaması aktarıldı.

Türkiye ile Almanya arasındaki İncirlik krizi bir süredir devam ediyor. Türkiye, Alman Federal Meclisi'nde kabul edilen “Ermeni soykırımı” kararından bu yana Alman siyasilerin üssü ziyaret taleplerini geri çeviriyor. Gerginliğin aşılması ve Alman siyasilere izin çıkması için Alman Savunma Bakanı von der Leyen İncirlik ve Ankara'yı ziyaret etmiş ancak temaslardan sonuç alınamamıştı. Almanya eylül ayında yeniden bir ziyaret planladığını açıklamış ancak bu talep de geçen hafta Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım tarafından geri çevrilmişti.