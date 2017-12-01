Spiegel: AB döneri değil fosfatı yasaklamak istiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Aralık (DHA) – Almanya\'da yayımlanan Der Spiegel dergisi, bir süredir devam eden döner tartışmasının, aslında Almanya’nın gıda güvenliğine ilişkin yasalarındaki minik bir boşluğu kapatmaya çalışmasından çıktığını ve birçok üründe kullanılan fosfatın sadece dondurulmuş ürünlerde kullanılmasının zararlı olaması nedeniyle yasaklanmak istendiğini yazdı.

Basına yansıyan haberlerde Avrupa Birliği’nin döneri yasaklamak istediği belirtilse de, Spiegel\'deki habere göre, Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA, sadece dönerde değil birçok et çeşidinde, Almanya’da çok fazla tüketilen “bratwurst” gibi sosis ürünlerinde, kurabiyelerde, kolada ve balık konservelerinde de kullanılmakta olan fosfatın sağlığa zararlı olabileceği uyarısı yapıyor.

EFSA\'nın fosfatı yasaklama girişimine olumsuz tepki veren Avrupa Parlamento üyesi Renate Sommer, Twitter hesabından EFSA’ya tepki gösterdiği paylaşımında, “EFSA günde 4200 gram fosfatı sağlıklı olarak değerlendiriyor. Bir porsiyon dönerde ise sadece 134 mg. fosfat bulunuyor. Yani karşılaştırma yapılacak olursa, döner yiyen kişilerin bir yılda aldığı fosfatı 1.5 litre koladan alabiliyorsunuz. Fosfatın yasaklanması 10.5 milyon euro hacimli ve 110 bin kişinin istihdam edildiği döner sektörünü tamamen durdurur” diye yazdı.

EFSA\'nın fosfatı yasaklama talebi yakın bir geçmişte yapılmış olan, fosfatın çiğ et ürünleri ve dondurulmuş ürünlerde kullanılmasının kalp, böbrek ve dolaşım sistemine zararlı olabileceği sonucu alınmış bir araştırmaya dayandırılıyor. Yani Spiegel\'e göre döner yasadan etkilenecek gıdalardan sadece bir tanesi.

EFSA fosfatla ilgili araştırmalarına devam ediyor ve konuya ilişkin sonuçlarını ve kararını 2018 sonunda açıklayacak.

Sosyal Demokrat Parti’nin Avrupa Parlamentosu temsilcisi Suzanne Melior 2018 sonuna kadar 110 bin insanın çalıştığı döner işlerinde bir sorun olmayacağını vurgulayarak “Kimse o zamana kadar hiçbir değişiklik yapmayacak ve kimse \"Döner\"inden ya da \"Gyros\"undan vazgeçmek zorunda değil” dedi. (Fotoğraflı)